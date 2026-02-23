14 jelölésből 6 győzelem: amerikai akciókomédia tarolt Londonban

Az alkotás, amelynek szereplőgárdájában olyan nevek sorjáztak, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor, 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.

A 14 jelöltséggel a tavaly bemutatott amerikai film több mint négy évtizedes rekordot állított be: legutóbb Richard Attenborough Gandhi című filmje kapott ennél több, összesen 16 BAFTA-jelölést 1983-ban.

Ryan Coogler Bűnösök (Sinners) című horrorfilmje szoros másodikként 13 jelöléssel érkezett a brit trónörökös, Vilmos walesi herceg és felesége, Katalin hercegnő jelenlétében lezajlott vasárnapi BAFTA-gálára, ahonnan viszont csak három díjjal távozott.

London, 2026. február 22. Ryan Coogler armerikai forgatókönyvíró, rendezõ és producer a legjobb eredeti forgatókönynek járó elismeréssel, amelyet a Bûnösök (Sinners) címû filmdrámáért vehetett át a Brit Film- és Televíziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén a Royal Festival Hall londoni rendezvényteremben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Tolga Akmen

A legjobb rendezőnek járó díjért Paul Thomas Andersont szólították a londoni Royal Festival Hall színpadára az Egyik csata a másik után című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is.

Az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb fényképezés és a legjobb vágás BAFTA-díját, és Sean Penn vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést.

Leonardo DiCaprio, a film másik világsztárja ugyanakkor lemaradt a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díjáról, ezt ugyanis Robert Aramayo kapta az I Swear című, Skóciában játszódó, Kirk Jones rendezte életrajzi drámában nyújtott alakításáért.

London, 2026. február 22. Jessie Buckley ír színésznõ a legjobb nõi fõszerepért odaítélt elismeréssel, amelyet a Hamnet címû drámában nyújtott alakításáért vehetett át a Brit Film- és Televíziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén a Royal Festival Hall londoni rendezvényteremben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Tolga Akmen

A legjobb női főszereplőnek megítélt elismerésben Jessie Buckley részesült a Chloé Zhao rendezte, William Shakespeare és felesége, Agnes Hathaway élettörténetét és fiuk halála feletti gyászát ábrázoló dramatizált filmeposzban Shakespeare feleségeként játszott szerepéért.

Ez a film nyerte a kiemelkedő brit filmalkotás BAFTA-díját is.

A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Wunmi Mosaku vehette át a Bűnösökben bemutatott teljesítményéért.

Ez a film kapta a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb eredeti filmzene díját is a vasárnap esti londoni BAFTA-gálán.