2026. február 23. hétfő Alfréd
(B-j:) Andy Jurgensen amerikai vágó, Leonardo DiCaprio amerikai színész, Teyana Taylor amerikai énekesnõ, Paul Thomas Anderson amerikai forgatókönyvíró, rendezõ, Sara Murphy amerikai producer, Chase Infiniti amerikai színésznõ, Benicio del Toro Puerto Ricó-i színész, Cassandra Kulukundi amerikai szereposztó és Michael Bauman amerikai operatõr az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) címû akciófilm alkotói fényképezkednek a legjobb film, a legjobb rendezés, a legjobb filmadaptáció és a legjobb operatõri munka díjával a Brit Film- és Televíziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén a Royal Festival Hall londoni rendezvényteremben 2026. február 22-én.
Nyitókép: Tolga Akmen

14 jelölésből 6 győzelem: amerikai akciókomédia tarolt Londonban

Infostart / MTI

Paul Thomas Anderson fekete akció-komédiája, az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) vitte el fődíjakat a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztó gáláján.

Az alkotás, amelynek szereplőgárdájában olyan nevek sorjáztak, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor, 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.

A 14 jelöltséggel a tavaly bemutatott amerikai film több mint négy évtizedes rekordot állított be: legutóbb Richard Attenborough Gandhi című filmje kapott ennél több, összesen 16 BAFTA-jelölést 1983-ban.

Ryan Coogler Bűnösök (Sinners) című horrorfilmje szoros másodikként 13 jelöléssel érkezett a brit trónörökös, Vilmos walesi herceg és felesége, Katalin hercegnő jelenlétében lezajlott vasárnapi BAFTA-gálára, ahonnan viszont csak három díjjal távozott.

London, 2026. február 22. Ryan Coogler armerikai forgatókönyvíró, rendezõ és producer a legjobb eredeti forgatókönynek járó elismeréssel, amelyet a Bûnösök (Sinners) címû filmdrámáért vehetett át a Brit Film- és Televíziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén a Royal Festival Hall londoni rendezvényteremben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Tolga Akmen
London, 2026. február 22. Ryan Coogler armerikai forgatókönyvíró, rendezõ és producer a legjobb eredeti forgatókönynek járó elismeréssel, amelyet a Bûnösök (Sinners) címû filmdrámáért vehetett át a Brit Film- és Televíziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén a Royal Festival Hall londoni rendezvényteremben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Tolga Akmen

A legjobb rendezőnek járó díjért Paul Thomas Andersont szólították a londoni Royal Festival Hall színpadára az Egyik csata a másik után című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is.

Az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb fényképezés és a legjobb vágás BAFTA-díját, és Sean Penn vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést.

Leonardo DiCaprio, a film másik világsztárja ugyanakkor lemaradt a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díjáról, ezt ugyanis Robert Aramayo kapta az I Swear című, Skóciában játszódó, Kirk Jones rendezte életrajzi drámában nyújtott alakításáért.

London, 2026. február 22. Jessie Buckley ír színésznõ a legjobb nõi fõszerepért odaítélt elismeréssel, amelyet a Hamnet címû drámában nyújtott alakításáért vehetett át a Brit Film- és Televíziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén a Royal Festival Hall londoni rendezvényteremben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Tolga Akmen
London, 2026. február 22. Jessie Buckley ír színésznõ a legjobb nõi fõszerepért odaítélt elismeréssel, amelyet a Hamnet címû drámában nyújtott alakításáért vehetett át a Brit Film- és Televíziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) díjkiosztó ünnepségén a Royal Festival Hall londoni rendezvényteremben 2026. február 22-én. MTI/EPA/Tolga Akmen

A legjobb női főszereplőnek megítélt elismerésben Jessie Buckley részesült a Chloé Zhao rendezte, William Shakespeare és felesége, Agnes Hathaway élettörténetét és fiuk halála feletti gyászát ábrázoló dramatizált filmeposzban Shakespeare feleségeként játszott szerepéért.

Ez a film nyerte a kiemelkedő brit filmalkotás BAFTA-díját is.

A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Wunmi Mosaku vehette át a Bűnösökben bemutatott teljesítményéért.

Ez a film kapta a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb eredeti filmzene díját is a vasárnap esti londoni BAFTA-gálán.

×