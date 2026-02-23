ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.56
usd:
321.51
bux:
126832.32
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Késes támadás Németországban – Jehova Tanúi voltak a célpont

Infostart / MTI

A támadó egy főpályaudvaron rontott rá a standjuknál álló sértettekre, de sikerült megfékezni, mielőtt komolyabb kárt okozhatott volna.

Késsel támadt egy férfi hétfő reggel három emberre a Jehova Tanúi standjánál, a würzburgi főpályaudvaron, Németországban – közölték a német hatóságok.

A rendőrség szerint a támadó nem sokkal reggel 8 óra előtt lépett oda a Jehova Tanúi standjához a pályaudvar előcsarnokában, majd szúró és döfő mozdulatokkal támadt az ott lévő 68 éves férfira, és két másik férfival is összetűzésbe került.

A dulakodásban az 51, 55 és 68 éves áldozat könnyebben megsebesült, de a támadónak nem sikerült megszúrnia őket. A járókelők, köztük egy civil ruhás rendőr, leteperték a 35 éves támadót, akit a helyszínen őrizetbe vettek. A helyszínt a hatóság lezárta. A rendőrség összegyűjtötte a bizonyítékokat és a biztonsági kamerák felvételeit. A vasúti közlekedést nem érintette az incidens.

Világszerte mintegy 8 millió ember tartozik a Jehova Tanúi keresztény közösséghez. Németországban mintegy 200 ezren élnek.

Kezdőlap    Külföld    Késes támadás Németországban – Jehova Tanúi voltak a célpont

németország

késes támadás

jehova tanúi

pályaudvar

würzburg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán

Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán
Újraválasztották a Német Kereszténydemokrata Unió, a CDU élére Friedrich Merz kancellárt a párt hétvégi kongresszusán. Merz eddig gyakorlatilag minden ígéretét megszegte, és továbbra is a szociáldemokraták „foglya”, így a helyzete érdemben nem erősödött – mondta az InfoRádió Reggelinfó című műsorában Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért Intézet igazgatója.
Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Victor Vasarelytől drMáriásig – Kihagyhatatlan tavaszi kiállítások országszerte

Victor Vasarelytől drMáriásig – Kihagyhatatlan tavaszi kiállítások országszerte

Budapest mellett ezekben a hetekben számos vidéki város, így Debrecen, Pécs, Győr és Szentendre múzeumai is izgalmas időszaki tárlatokkal várják a látogatókat, Victor Vasarelytől a nemrég elhunyt Aknay Jánoson át drMáriásig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik

Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik

Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

Across the US, hundreds of thousands of homes and businesses are without power - while New York City bans non-essential travel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 16:22
Húsz ember órákra Tokió legmagasabb adótornyának liftjében rekedt – videó
2026. február 23. 15:59
Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán
×
×