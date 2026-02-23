Késes támadás Németországban – Jehova Tanúi voltak a célpont

Késsel támadt egy férfi hétfő reggel három emberre a Jehova Tanúi standjánál, a würzburgi főpályaudvaron, Németországban – közölték a német hatóságok.

A rendőrség szerint a támadó nem sokkal reggel 8 óra előtt lépett oda a Jehova Tanúi standjához a pályaudvar előcsarnokában, majd szúró és döfő mozdulatokkal támadt az ott lévő 68 éves férfira, és két másik férfival is összetűzésbe került.

A dulakodásban az 51, 55 és 68 éves áldozat könnyebben megsebesült, de a támadónak nem sikerült megszúrnia őket. A járókelők, köztük egy civil ruhás rendőr, leteperték a 35 éves támadót, akit a helyszínen őrizetbe vettek. A helyszínt a hatóság lezárta. A rendőrség összegyűjtötte a bizonyítékokat és a biztonsági kamerák felvételeit. A vasúti közlekedést nem érintette az incidens.

Világszerte mintegy 8 millió ember tartozik a Jehova Tanúi keresztény közösséghez. Németországban mintegy 200 ezren élnek.