Egy ember éppen felhúz egy öntöltő pisztolyt.
Nyitókép: Unsplash

Eldurvult a helyzet Mexikóban a drogkartellvezető halála után

Infostart / MTI

Súlyos biztonsági és gazdasági következményekkel járt Mexikóban a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetőjének halála: több mexikói szövetségi államban összehangolt erőszakcselekmények bénították meg a közlekedést, és fokozott riadókészültséget rendeltek el a hatóságok.

A hatóságok több államban – köztük Jalisco, Guanajuato, Colima és Aguascalientes térségében – ideiglenesen felfüggesztették a tömegközlekedést, és a lakosságot, illetve a turistákat arra kérték, maradjanak zárt, biztonságos helyeken.

A közúti áruszállítás is jelentős zavarokat szenvedett: a Mexikó-Puebla autópályát torlaszok bénították meg, a fuvarozói érdekképviseletek pedig arra kérték a sofőröket, hogy kerüljék az érintett útvonalakat, vagy térjenek vissza telephelyeikre. Guanajuatóban a hatóságok 55 incidensről számoltak be 23 településen, estére ugyanakkor közlésük szerint ellenőrzés alá vonták a helyzetet.

A légi közlekedésben szintén fennakadások keletkeztek: több nemzetközi és mexikói légitársaság törölte vagy átirányította járatait, különösen a csendes-óceáni Puerto Vallarta irányába, miután a város környékén is erőszakos cselekmények történtek. A turizmus szempontjából érzékeny régiókban több nagykövetség – köztük az Egyesült Államok és Németország képviselete – fokozott óvatosságra intette állampolgárait, és a nem létfontosságú utazások elhalasztását javasolta.

Claudia Sheinbaum elnök nyugalomra szólította fel a lakosságot, hangsúlyozva, hogy az ország nagy részén az élet „normálisan zajlik”, miközben a biztonsági erők megerősített készültségben vannak.

A mexikói védelmi minisztérium vasárnap jelentette be, hogy a mexikói hadsereg egy művelet során végzett az „El Mencho” ragadványnéven ismert drogbáróval, Nemesio Rubén Oseguera Cervantesszel. A bandavezér elfogására indított akcióban heten vesztették életüket. A tájékoztatás szerint El Mencho a művelet során súlyosan megsebesült, és a Mexikóvárosba történt légi átszállítás során halt bele sérüléseibe.

