Furcsa idő jön, három évszak lesz egyszerre a következő napokban

Éjszaka mínusz 7 fok is lehet, napközben meg néha szinte már nyárias érzésünk lesz, 20 fokhoz is közelít a hőmérséklet a következő napokban.

Kedden a Hungaromet előrejelzése szerint a reggeli, délelőtti órákban felszakad, csökken a felhőzet, és nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. A nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délután főként a Miskolc–Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 14 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő.

A hét második felében is maradnak a csípős reggelek, sokfelé lesz fagypont alatt az éjjel a hőmérséklet – miközben napközben akár 17 fok is lesz napsütéssel. Csapadék nem várható.