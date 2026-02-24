ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
Nyitókép: Unsplash.com

Furcsa idő jön, három évszak lesz egyszerre a következő napokban

Infostart

Éjjel tél, általában tavasz, néhol szinte nyár – változékony idő jön éjszakai faggyal, napközbeni szinte hőségérzettel.

Éjszaka mínusz 7 fok is lehet, napközben meg néha szinte már nyárias érzésünk lesz, 20 fokhoz is közelít a hőmérséklet a következő napokban.

Kedden a Hungaromet előrejelzése szerint a reggeli, délelőtti órákban felszakad, csökken a felhőzet, és nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. A nap első felében fokozatosan csökken a csapadék esélye, délután főként a Miskolc–Békéscsaba vonal környezetében alakulhatnak ki további záporok, zivatarok. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 10 és 14 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hűvösebb az idő.

A hét második felében is maradnak a csípős reggelek, sokfelé lesz fagypont alatt az éjjel a hőmérséklet – miközben napközben akár 17 fok is lesz napsütéssel. Csapadék nem várható.

Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében

Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében

Brüsszel összejátszik Kijevvel Magyarország és Szlovákia energiaellátásának veszélyeztetésében, és Kaja Kallas ebben a helyzetben nem a két tagállam mellé áll, hanem magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazza – közölte Szijjártó Péter Brüsszelben.
 

Szlovákia felfüggesztette Ukrajna vészhelyzeti áramellátását

Kaja Kallas: nincs megegyezés a 20. szankciós csomagról

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

Orbán Viktor: Magyarország célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen és a háborúnak legyen vége

Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket

Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket

Az európai részvények bizonytalan felütéssel kezdték a hetet, a globális piacok igyekeznek belőni Donald Trump legújabb globális vámintézkedéseinek hatását. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle „viszonossági” vámok jelentős részét elutasította, azonban az elnök a hétvégén bejelentette, hogy most egy új, egységes, 15%-os globális vámot vezet be a korábbi 10% helyett. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében közölte, hogy az új vámok „azonnali hatállyal” lépnek életbe. Eközben továbbra is nyomasztják a piacokat az AI diszruptív hatásaival kapcsolatos félelmek, több részvény is nagyot esett ennek kapcsán.

Óriási szabályváltozás készül a fociban: kiakadtak a sztárligák, ebből komoly balhé lehet

Óriási szabályváltozás készül a fociban: kiakadtak a sztárligák, ebből komoly balhé lehet

A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.

Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

A wave of violence has erupted across Mexico since a powerful drug cartel boss died following his capture by special forces.

2026. február 23. 21:35
Egyszeri juttatást kapnak a pedagógusok – a nap legfontosabb hírei
2026. február 23. 21:25
Orbán Viktor: Magyarország célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen és a háborúnak legyen vége
