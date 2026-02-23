ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Gyerekek is meghaltak, amikor lezuhant egy helikopter Peruban

Infostart / MTI

Tizenöt ember, köztük hét gyermek vesztette életét, amikor lezuhant Peruban egy katonai helikopter.

Az árvíz sújtotta Arequipa régióban mentést végző helikopter helyi idő szerint vasárnap délután szállt fel Pisco városból, és eltűntnek nyilvánították, miután elvesztette a rádiókapcsolatot a légiirányítással.

A helikoptert az ország déli részén, már a lezuhanása után találta meg hétfőn a hadsereg egyik speciális keresőalakulata.

A perui légierő közleménye szerint a Chala településnél szerencsétlenül járt orosz gyártmányú, Mi-17 típusú helikopter roncsai közt a négyfős személyzet és 11 utas holttestét találták meg.

