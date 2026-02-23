Gyerekek is meghaltak, amikor lezuhant egy helikopter Peruban

Az árvíz sújtotta Arequipa régióban mentést végző helikopter helyi idő szerint vasárnap délután szállt fel Pisco városból, és eltűntnek nyilvánították, miután elvesztette a rádiókapcsolatot a légiirányítással.

A helikoptert az ország déli részén, már a lezuhanása után találta meg hétfőn a hadsereg egyik speciális keresőalakulata.

A perui légierő közleménye szerint a Chala településnél szerencsétlenül járt orosz gyártmányú, Mi-17 típusú helikopter roncsai közt a négyfős személyzet és 11 utas holttestét találták meg.