Gázfáklya egy tengeri kőolaj- és földgáz-erőműben.Forrás: Getty Images/kampee patisena
Nyitókép: Getty Images/kampee patisena

Ukrán támadás érte a Barátság vezeték szivattyúállomását Oroszországban

Infostart

Hétfőre virradóra nagy kiterjedésű légicsapások érték Oroszországot, amelyek következtében kigyulladt a Kalejkino olajszivattyú-állomás, amely a Barátság kőolajvezeték nyersanyag-szállítását biztosítja.

Hajnalban ukrán drónok támadták meg a Barátság kőolajvezetéket is kiszolgáló orosz Kalejkino olajszivattyú-állomást Tatárföldön, ami súlyos tüzet okozott. Az Unian ukrán hírportál értesülése szerint a tűz törmelékek becsapódása miatt keletkezett, de a támadás során senki sem sérült meg.

Kalejkino Oroszország egyik legfontosabb olajszivattyú-állomása. Itt keverik össze a különböző orosz régiókból származó olajat, mielőtt exportálnák. Ez biztosítja a nyersanyag zavartalan szállítását közvetlenül a Barátság kőolajvezetékbe, valamint a tatárföldi olajfinomítókba – írja az Index.

Mint arról minap beszámoltunk, az Energetikai Tanács vasárnapi ülésén kiderült: Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, amit Budapest politikai zsarolásnak tekint. A kormány az olajtartalék egy részének felszabadításával és tengeri beszerzéssel hárítaná el az ellátási kockázatot, miközben blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kifizetést és a 20. uniós szankciós csomagot.

Orbán Viktor az Energiabiztonsági Tanács ülését követően hangsúlyozta azt is, hogy ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.

Szijjártó Péter: semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járulunk hozzá

A magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a Barátság vezetéken – erősítette meg Szijjártó Péter hétfőn Brüsszelben.

A külgazdasági és külügyminiszter az EU-s külügyi tanácsülését megelőzően arról számolt be a Barátság vezetékkel szembeni újabb támadással kapcsolatban, hogy azt a megnyugtató információt kapták, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat.

„Ez azt jelenti, hogy a Barátság kőolajvezetéknek minden szakasza üzemképes fizikailag, technikailag, műszakilag. A Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása, és ha igen, mikor” – hangsúlyozta.

„Az a tény, hogy az ukránok nem indítják újra a szállítást a kőolajvezetéken, az egy politikai zsarolás Magyarországgal szemben, mert ez egy politikai döntés” – mondta.

Újságírói kérdésre válaszolva azt is közölte: Magyarországnak továbbra is szuverén joga eldönteni, hogy honnan és milyen típusú energiahordozókat vásárol, márpedig a kormány nem hajlandó drágábban, kevésbé megbízható forrásból importálni a mostaninál. Ennek kapcsán pedig arra is kitért, hogy

a magyarországi kőolajexport mindössze az orosz bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát teszi ki, így aligha ebből finanszírozza Moszkva az ukrajnai háborúját.

