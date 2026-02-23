Nézőpont Intézet: három ügyben a tiszások is egyetértenek a kormánypárttal

A rezsistop meghirdetése, majd a 13. és 14. havi nyugdíjak folyósítása mellett további három, a lakosság széles körét kedvezően érintő kormányzati intézkedés vette kezdetét 2026 első hónapjaiban. A minimálbér 11 százalékos emelése, a többgyermekes anyák adómentességének kiterjesztése valamint a gyermekek után járó családi adókedvezmény megduplázása egyaránt kedvező fogadtatásra talált a magyar társadalomban, hiszen kortól, nemtől, végzettségtől és lakóhelytől, sőt, párthovatartozástól függetlenül minden társadalmi csoportban határozott többségben vannak azok, akik támogatják a kormányt ezen döntéseiben – írja a Nézőpont Intézet elemzése.

Az intézet februári közvélemény-kutatása

mindhárom kérdésben gyakorlatilag háromnegyedes többséget regisztrált a teljes népesség körében.

A családi adókedvezmény duplájára emeléséről még ennél is többen, közel 80, a minimálbér emeléséről 76, míg a többgyermekes anyák adómentességéről 73 százaléknyian vannak jó véleménnyel.

A kormány döntései elsöprő népszerűségnek örvendenek a Fidesz szimpatizánsainak körében, mindhárom esetben 90 százalék feletti a támogatottság. Külön figyelmet érdemel, hogy a még a leginkább kormányellenes Tisza-tábor is „kormánypártivá vált” ezen intézkedéseket illetően. Magyar Péter követői között a minimálbéremelés és a családi adókedvezmény megduplázása egyaránt kétharmados támogatottságot élvez, de még a többgyermekes anyák adómentességének kiterjesztésében is erős többségük elégedett a kormánnyal – írja az elemzés.