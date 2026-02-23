ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Szlovákia felfüggesztette Ukrajna vészhelyzeti áramellátását

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Szlovákia azonnali hatállyal felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-szállításokat – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök. A döntés hétfőn, február 23-án lépett életbe.

„A mai naptól, ha az ukrán fél Szlovákiához fordul segítségért az ukrán energiahálózat stabilizálásában, nem fog ilyen segítséget kapni” – jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő hétfőn az Index szerint.

A döntését azzal indokolta, hogy Ukrajna korábban leállította az orosz olaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken.

Ez komoly problémát okozott Szlovákiának, amely erősen függött ettől az olajútvonaltól – a szlovák kormány már akkor jelezte, hogy nem hagyja szó nélkül a dolgot.

Robert Fico már korábban kilátásba helyezte az Ukrajnába irányuló áramexport leállítását, amennyiben nem indul újra az orosz kőolaj szállítása Szlovákia irányába.

Bár Magyarország biztosítja Ukrajna áramellátásának mintegy 40 százalékát, Budapest egyelőre nem kapcsolta le a rendszert – részben a kárpátaljai magyar közösségre gyakorolt hatások miatt.

Fico emellett azt is jelezte, hogy az ország tovább is léphet – többek között felülvizsgálhatja Ukrajna uniós tagságának támogatását: „Ha az ukrán fél továbbra is kárt okoz Szlovákia stratégiai nyersanyag-ellátási érdekeinek, a szlovák kormány felülvizsgálja eddigi konstruktív álláspontját Ukrajna európai uniós tagságával kapcsolatban, és további intézkedéseket készít elő.”

A szlovák kormányfő hangsúlyozta, hogy kész visszavonni a korlátozásokat, amint helyreáll az olajtranzit az érintett országokba.

„Ukrajna elnöke szándékosan kárt okozott nekünk azzal, hogy leállította az olajszállítást a kőolajvezetéken keresztül. Kénytelenek voltunk rendkívüli állapotot hirdetni az olajiparban” – jelentette ki a szlovák miniszterelnök.

