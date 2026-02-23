ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.39
usd:
321.58
bux:
0
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Szigorú tengeri blokád készül Olaszország körül – és ez csak a kezdet

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

A római kormány kitiltaná a migrán­sokat szállító hajókat az ország felségvizeiről és több ponton szigorítaná a menedékkérelem szabályait is. A belügyminisztérium szerint az erre vonatkozó törvényjavaslat illeszkedik a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs és menekültügyi paktumhoz – nyilatkozta az InfoRádióban Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.

„A Giorgia Meloni vezette jobboldali olasz kormány több olyan döntést hozott, amik jól mutatják, miként oldanák meg az illegális bevándorlás okozta gondokat. Bár ezek egyelőre csak elképzelések, de felvázolják azt a keretrendszert, amely a határbiztonság fejlesztését szolgálná” – mondta a szakértő. Gönczi Róbert arról is beszélt, hogy a tervezett intézkedések közül a legérdekesebb talán az, ami kitiltaná a migránsokat szállító hajókat az olasz felségvizekről. Ezek többnyire civil szervezetek járművei, amik a migránsokat szállító, de bajba jutott hajók utasait mentik ki a Földközi-tengerből.

A Migrációkutató Intézet elemzője ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett: annak idején Matteo Salvini belügyminisztersége alatt hatalmas bírósági vita lett abból, hogy megtiltották az egyik ilyen mentőhajó kikötését. Most pedig már arról lenne szó, hogy még az olasz felségvizekre sem engednék be ezeket, nemhogy horgonyt vessenek valamelyik kikötőben. Ezzel párhuzamosan tovább szigorítanák a menedékkérelmi rendszert is.

A szakértő szerint mindkét tervezett intézkedés összhangban áll az uniós migrációs paktummal.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, miként nézne ki a gyakorlatban egy ilyen, Olaszország körüli tengeri blokád? Gönczi Róbert azt monda, hogy egy 30 napra elrendelhető kényszerintézkedésről lenne szó, amit a kockázatosnak ítélt vízi járművekkel szemben lehetne alkalmazni. Amennyiben a migránsokat szállító hajó a tiltás ellenére mégis átlépné az olasz felségvizek határát, úgy 10-50 ezer eurós pénzbírságot szabhatnának ki a hatóságok, és akár a járművet is elkobozhatnák. Mindkettő súlyos érvágás lenne bármelyik civil szervezet számára.

A Migrációkutató Intézet elemzője azt is elmagyarázta, hogy mit jelentene a menekültügyi eljárás szigorítása: egyrészt szűkítenék a menedékre jogosultak körét és felgyorsítanák a kitoloncolás folyamatát. Másrészt azokat sem engednék Olaszországban maradni, akik fellebbeztek a kiutasításuk ellen. Az elemző utalt rá, hogy korábban sok problémát okoztak az ilyen ügyek. Ugyanis amíg a rendkívül hosszadalmas fellebbviteli eljárás tartott, addig a migránsok szabadon utazgathattak, és a legtöbbjük szépen csöndben felszívódott a Schengeni övezet területén. Ennek az lett a vége, hogy

ma nagyjából 8 millió illegális bevándorlóról nem tudni, hogy vajon hol tartózkodik az Európai Unióban.

A római kormánynak ezért az az elképzelése, hogy a kiutasító határozat ellen fellebbezőket is eltávolítanák Olaszországból. Ők egy harmadik állam területén kellene, hogy megvárják az ügyük lezárását. Olaszország erről már meg is állapodott Albániával, és 2024 óta ide küldik a kiutasítás ellen fellebbezők kisebb-nagyobb csoportjait. Az egyezség működik és a migránsok Albániában létesített táborokban várhatják, amíg ügyükben megszületik a végső bírósági döntés. Akkor aztán vagy vissza kell őket küldeni oda, ahonnan érkeztek, vagy pedig mégis beléphetnek Olaszország területére.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szigorú tengeri blokád készül Olaszország körül – és ez csak a kezdet

olaszország

illegális bevándorlás

migránsok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szigorú tengeri blokád készül Olaszország körül – és ez csak a kezdet

Szigorú tengeri blokád készül Olaszország körül – és ez csak a kezdet
A római kormány kitiltaná a migrán­sokat szállító hajókat az ország felségvizeiről és több ponton szigorítaná a menedékkérelem szabályait is. A belügyminisztérium szerint az erre vonatkozó törvényjavaslat illeszkedik a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs és menekültügyi paktumhoz – nyilatkozta az InfoRádióban Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csak holnaptól állítja le a vámbeszedést az Egyesült Államok

Csak holnaptól állítja le a vámbeszedést az Egyesült Államok

Az Amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) csak keddtől, több mint három nappal a Legfelsőbb Bíróság döntése után állítja le az alkotmányellenesnek nyilvánított, IEEPA-törvényre hivatkozó vámok beszedését. Az importőröket esetlegesen megillető visszatérítésekről azonban egyelőre nem esett szó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 23.)

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 23.)

A Pénzcentrum 2026. február 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 07:33
Kínának még emésztenie kell a legújabb amerikai üzenetet
2026. február 23. 05:15
Hulladék Mona Lisa – videó
×
×