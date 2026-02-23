ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Tizennégy gyerek lett rosszul egy egri óvodában

Infostart / MTI

A hatóságok vizsgálják az egri Epreskert utcai óvodában néhány napja történt megbetegedéseket, és megtették a szükséges intézkedéseket – közölte a város polgármesteri hivatala.

Az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Epreskert utcai Tagóvodájának egyik csoportjában február 19-én, csütörtök reggel 10 kisgyermeknél, valamint egy óvodapedagógusnál és egy dajkánál hányással, hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett. A szomszédos csoportból további 4 gyermek mutatott hasonló tüneteket.

A két érintett csoport közös illemhelyiséget használ,

ami indokolttá tette a gyors és átfogó intézkedéseket – írták. Hozzátették: az intézmény a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a többi között haladéktalanul fertőtlenítőszeres takarítást végzett minden csoportszobában és közösségi térben, továbbá folyamatosan fertőtleníti az intézmény egész területét, és tájékoztatta a szülőket.

Az esetről az intézmény haladéktalanul értesítette az illetékes kormányhivatalt; az élelmiszer-biztonsági felügyelet február 20-án, pénteken ellenőrizte a tálalókonyhákat. Az ellenőrzés hivatalos eredményére még vár az önkormányzat.

Kitértek arra, hogy a tagintézmény vezetője a hatóságok részére napi jelentést küld, amelyeket az önkormányzat is megkap.

„A helyzet alakulását folyamatosan nyomon követjük, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk a lakosságot” – írta az egri polgármesteri hivatal.

Tizennégy gyerek lett rosszul egy egri óvodában

óvoda

eger

rosszullét

