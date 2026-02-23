Győzött és felzárkózik a Fradi

A címvédő Ferencváros 3-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 23. fordulójának hétfői zárómérkőzésén, ezzel újra három pontra van a listavezető ETO FC Győrtől.
A kék-fehérek az utóbbi tíz fordulóban csak egyszer nyertek, hét összecsapást elveszítettek.
A Ferencváros a legutóbbi tizenkét bajnoki találkozón veretlen maradt az MTK Budapest vendégeként, mérlege nyolc győzelem és négy döntetlen. A télen szerződtetett Franko Kovacevic az ötödik NB I-es mérkőzésén a harmadik gólját szerezte.
Eredmények, 23. forduló:
- MTK Budapest-Ferencvárosi TC 1-3
- Zalaegerszeg-Debreceni VSC 1-1
- Paksi FC-ETO FC Győr 3-4
- Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 2-2
- Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 0-2
- Újpest FC-Diósgyőri VTK 2-1
A tabella:
1. ETO FC 23 13 7 3 47-24 46 pont
2. Ferencvárosi TC 23 13 4 6 44-25 43
3. Debreceni VSC 23 11 6 6 34-28 39
4. Paksi FC 23 10 6 7 45-35 36
5. Puskás Akadémia FC 23 10 5 8 30-28 35
6. Zalaegerszegi TE FC 23 9 7 7 35-29 34
7. Kisvárda Master Good 23 9 5 9 28-36 32
8. Újpest FC 23 8 5 10 32-39 29
9. MTK Budapest 23 7 4 12 42-51 25
10. Nyíregyháza Spartacus FC 23 6 7 10 31-39 25
11. Diósgyőri VTK 23 5 8 10 31-38 23
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 23 4 2 17 20-47 14