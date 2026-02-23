ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.45
usd:
321.92
bux:
127042.45
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Horváth Artúr, az MTK (k) és Elton Acolatse, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Fizz Liga 23. fordulójában játszott MTK Budapest - Ferencvárosi TC mérkõzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2026. február 23-án.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Győzött és felzárkózik a Fradi

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros az MTK Budapest legyőzésével három pontra visszazárkózott az éllovas ETO FC Győrre a labdarúgó Fizz Liga 23. fordulójának zárultával.

A címvédő Ferencváros 3-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 23. fordulójának hétfői zárómérkőzésén, ezzel újra három pontra van a listavezető ETO FC Győrtől.

A kék-fehérek az utóbbi tíz fordulóban csak egyszer nyertek, hét összecsapást elveszítettek.

A Ferencváros a legutóbbi tizenkét bajnoki találkozón veretlen maradt az MTK Budapest vendégeként, mérlege nyolc győzelem és négy döntetlen. A télen szerződtetett Franko Kovacevic az ötödik NB I-es mérkőzésén a harmadik gólját szerezte.

Eredmények, 23. forduló:

  • MTK Budapest-Ferencvárosi TC 1-3
  • Zalaegerszeg-Debreceni VSC 1-1
  • Paksi FC-ETO FC Győr 3-4
  • Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 2-2
  • Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 0-2
  • Újpest FC-Diósgyőri VTK 2-1

A tabella:

1. ETO FC 23 13 7 3 47-24 46 pont

2. Ferencvárosi TC 23 13 4 6 44-25 43

3. Debreceni VSC 23 11 6 6 34-28 39

4. Paksi FC 23 10 6 7 45-35 36

5. Puskás Akadémia FC 23 10 5 8 30-28 35

6. Zalaegerszegi TE FC 23 9 7 7 35-29 34

7. Kisvárda Master Good 23 9 5 9 28-36 32

8. Újpest FC 23 8 5 10 32-39 29

9. MTK Budapest 23 7 4 12 42-51 25

10. Nyíregyháza Spartacus FC 23 6 7 10 31-39 25

11. Diósgyőri VTK 23 5 8 10 31-38 23

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 23 4 2 17 20-47 14

Kezdőlap    Sport    Győzött és felzárkózik a Fradi

labdarúgás

ferencváros

mtk

nb 1

fizz liga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében

Szijjártó Péter: Brüsszel összejátszik Ukrajnával Magyarország és Szlovákia ellenében

Brüsszel összejátszik Kijevvel Magyarország és Szlovákia energiaellátásának veszélyeztetésében, és Kaja Kallas ebben a helyzetben nem a két tagállam mellé áll, hanem magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazza – közölte Szijjártó Péter Brüsszelben.
 

Szlovákia felfüggesztette Ukrajna vészhelyzeti áramellátását

Kaja Kallas: nincs megegyezés a 20. szankciós csomagról

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

Orbán Viktor: Magyarország célja, hogy minden szomszédjával jó viszonya legyen és a háborúnak legyen vége

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket

Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket

Az európai részvények bizonytalan felütéssel kezdték a hetet, a globális piacok igyekeznek belőni Donald Trump legújabb globális vámintézkedéseinek hatását. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle „viszonossági” vámok jelentős részét elutasította, azonban az elnök a hétvégén bejelentette, hogy most egy új, egységes, 15%-os globális vámot vezet be a korábbi 10% helyett. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében közölte, hogy az új vámok „azonnali hatállyal” lépnek életbe. Eközben továbbra is nyomasztják a piacokat az AI diszruptív hatásaival kapcsolatos félelmek, több részvény is nagyot esett ennek kapcsán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási szabályváltozás készül a fociban: kiakadtak a sztárligák, ebből komoly balhé lehet

Óriási szabályváltozás készül a fociban: kiakadtak a sztárligák, ebből komoly balhé lehet

A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

Mexico sends thousands of soldiers to stop violence after death of drug lord

A wave of violence has erupted across Mexico since a powerful drug cartel boss died following his capture by special forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 21:55
12 meccsre az abszolút rekordtól LeBron James
2026. február 23. 20:32
Serena Williams örök, bombahír van készülőben
×
×