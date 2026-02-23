ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.28
usd:
321.61
bux:
0
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő
Nyitókép: Szabó Szabolcs Facebook-oldala

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

Infostart

Szabó Szabolcs közölte: az aláírásgyűjtés tapasztalatai számára azt jelzik, a jelenlegi körülmények között nem tudna nyerni.

Szabó Szabolcs, a csepeli központú választókerület (Budapest 9. OEVK) országgyűlési képviselője hétfő reggel a Facebook-oldalán bejelentette, hogy visszalép az országgyűlési választáson való indulástól. Indoklásként azt írja, az aláírásgyűjtés tapasztalatai számára azt jelzik, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudna nyerni.

„Mivel nincs jelölőszervezetem, amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a nevem a szavazólapon, ezért úgy döntöttem, hogy mégsem indulok ezen a választáson. Az elmúlt 12 évben sokat tapasztaltam, sokat tanultam. Hálás vagyok azért, hogy Csepel és Soroksár képviselője lehettem” – fogalmazott Szabó Szabolcs.

A politikus arra biztatja az embereket, hogy szavazzanak arra a jelöltre, aki szerintük meg tudja nyerni a Budapest 9. számú választókerületet,

és akire nyugodt szívvel bíznák rá a következő négy évben Csepel, Pesterzsébet, Ferencváros és Újbuda sorsát.

Szabó Szabolcs karrierjét az egyetemen folytatja, mert mint írja, hivatását tekintve valójában mindig geográfus egyetemi adjunktus volt, nem pedig politikus.

A budapesti 9. számú országgyűlési egyéni választókerületben a Fidesz jelöltje Király Nóra, míg a Tisza Párt színeiben Kátai-Németh Vilmos indul.

Kezdőlap    Belföld    Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

budapest

csepel

visszalépés

szabó szabolcs

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szigorú tengeri blokád készül Olaszország körül – és ez csak a kezdet

Szigorú tengeri blokád készül Olaszország körül – és ez csak a kezdet
A római kormány kitiltaná a migrán­sokat szállító hajókat az ország felségvizeiről és több ponton szigorítaná a menedékkérelem szabályait is. A belügyminisztérium szerint az erre vonatkozó törvényjavaslat illeszkedik a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs és menekültügyi paktumhoz – nyilatkozta az InfoRádióban Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiütnék az S&P-t, a Moody's-t és a Fitchet a hitelminősítői piacon – rájuk rúgták az ajtót

Kiütnék az S&P-t, a Moody's-t és a Fitchet a hitelminősítői piacon – rájuk rúgták az ajtót

A berlini székhelyű Scope Ratings az amerikai hitelminősítők dominanciáját kívánja megtörni Európában. A cég az Európai Központi Bank (EKB) jóváhagyásával, sajátos európai módszertannal és ambiciózus növekedési tervekkel igyekszik valódi alternatívát kínálni a Fitch, a Moody's és az S&P alkotta oligopóliummal szemben. Egyelőre azonban piaci részesedése alig haladja meg az egy százalékot - közölte a L'Express.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos csapás érte a Barátság-vezeték kiindulópontját: egyhamar nem fog újraindulni a szállítás?

Súlyos csapás érte a Barátság-vezeték kiindulópontját: egyhamar nem fog újraindulni a szállítás?

Dróncsapás érte a tatárföldi Kalejkino szivattyúállomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb kiindulási pontja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 07:18
Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi
2026. február 23. 06:52
Választás 2026 – Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat
×
×