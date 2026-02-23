Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

Szabó Szabolcs, a csepeli központú választókerület (Budapest 9. OEVK) országgyűlési képviselője hétfő reggel a Facebook-oldalán bejelentette, hogy visszalép az országgyűlési választáson való indulástól. Indoklásként azt írja, az aláírásgyűjtés tapasztalatai számára azt jelzik, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudna nyerni.

„Mivel nincs jelölőszervezetem, amelyiknek a listaállításhoz szüksége lenne ahhoz, hogy ott legyen a nevem a szavazólapon, ezért úgy döntöttem, hogy mégsem indulok ezen a választáson. Az elmúlt 12 évben sokat tapasztaltam, sokat tanultam. Hálás vagyok azért, hogy Csepel és Soroksár képviselője lehettem” – fogalmazott Szabó Szabolcs.

A politikus arra biztatja az embereket, hogy szavazzanak arra a jelöltre, aki szerintük meg tudja nyerni a Budapest 9. számú választókerületet,

és akire nyugodt szívvel bíznák rá a következő négy évben Csepel, Pesterzsébet, Ferencváros és Újbuda sorsát.

Szabó Szabolcs karrierjét az egyetemen folytatja, mert mint írja, hivatását tekintve valójában mindig geográfus egyetemi adjunktus volt, nem pedig politikus.

A budapesti 9. számú országgyűlési egyéni választókerületben a Fidesz jelöltje Király Nóra, míg a Tisza Párt színeiben Kátai-Németh Vilmos indul.