ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.27
usd:
321.58
bux:
0
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Badakalászon is gyűjtenek a pártok
Nyitókép: Fotó: Infostart

Választás 2026 – Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Infostart / MTI

Az országgyűlési választásra már nyilvántartásba vett jelöltek ajánlásokat tovább nem gyűjthetnek, de annak nincs akadálya, hogy szimpatizánsokat toborozzanak, és gyűjtsék a választópolgároktól a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat és aláírásokat.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) iránymutatása szerint ajánlóív benyújtására a jelölt bejelentését követően is lehetőség van, hogy ha esetleg a jelölt által benyújtott ajánlások közül az érvényesek száma nem éri el a szükséges ötszázat, még lehetősége legyen pótolni az induláshoz szükséges ajánlásokat.

Mivel az ajánlásgyűjtés célja a jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges támogatások megszerzése, amint a jelöltet a választási bizottság jogerősen nyilvántartásba vette, ajánlóíven már nem lehet tovább aláírásokat gyűjteni számára. A jelöltnek az összes rendelkezésére bocsátott ajánlóívet vissza kell adnia a választási irodának: azokat, amelyek nem üresek, március 6-án 16 óráig kell visszaszolgáltatnia, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb március 7-én 16 óráig. Annak, aki ezeket a határidőket elmulasztja, ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.

A jelöltek a hivatalos nyilvántartásba vételük után is toborozhatnak szimpatizánsokat és gyűjthetik a választópolgároktól a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat: a lakcímet, e-mail-címet, telefonszámot. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az érintett hozzájárulása. A személyi azonosító felvétele a szimpatizánsi adatbázis építését szolgáló aláírásgyűjtésnél azonban nem jogszerű.

Az adatok felvétele előtt tájékoztatni kell a választópolgárt arról, hogy ez önkéntes, támogatói adatszolgáltatás, és nem azonos az ajánlással. Arról is tájékoztatni kell, hogy megadott személyes adatait ki, milyen szervezet és meddig kezeli, esetlegesen kinek továbbítja, igénybe vesz-e adatfeldolgozót és mire használják fel az adatokat. Az így felvett adatokat jellemzően kampánycélú megkeresésekhez, „mozgósításhoz” használják fel a pártok.

A választópolgár az adatkezelőtől a későbbiekben bármikor kérheti adatai törlését, javítását.

Kezdőlap    Belföld    Választás 2026 – Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

választás

nvi

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben 140 ezer eurós fizetést kap az EKB elnöke, amit nem lett volna szabad elfogadnia

Szép csendben 140 ezer eurós fizetést kap az EKB elnöke, amit nem lett volna szabad elfogadnia

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke évente mintegy 140 ezer eurót kap a Nemzetközi Fizetések Bankjától (BIS) igazgatótanácsi tagságáért. Mindezt annak ellenére, hogy az EKB szabályzata tiltja, hogy alkalmazottai harmadik féltől díjazást fogadjanak el – derül ki a Financial Times hétfői tudósításából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadta a riasztást a HungaroMet: zivatar és brutális szélvihar várható hétfőn - erre kell készülni

Kiadta a riasztást a HungaroMet: zivatar és brutális szélvihar várható hétfőn - erre kell készülni

A nyugatias szél nagy területen megélénkül, északon meg is erősödik, sőt a csapadékgócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 07:18
Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi
2026. február 23. 06:26
Négy hónap fogházbüntetést kapott egy fiatal, aki megszökött a debreceni javítóintézetből
×
×