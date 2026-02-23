Húsz ember órákra Tokió legmagasabb adótornyának liftjében rekedt – videó

Húsz ember öt óra hosszáig Tokió legmagasabb adótornyának és népszerű idegenforgalmi helyének egyik liftjében rekedt vasárnap éjjel – közölte a létesítmény üzemeltetője, hozzátéve, hogy sérülés nem történt.

A 634 méter magas Tokyo Skytree szóban forgó liftkabinja, amelyben a húsz látogató között gyerekek is voltak, 30 méteres magasságban állt meg hirtelen a 350 méteres magasságban lévő kilátóból lefelé menet vasárnap este. Az utasokat sikerült kimenteni, senki nem sérült meg, a tornyot azonban keddig zárva tartják, hogy elvégezhessék a szükséges biztonsági ellenőrzéseket – számolt be róla a helyi rendőrség.

A mentést úgy végezték el, hogy az elakadt liftkabin mellé állították a mellette lévő aknában közlekedő másik liftkabint, kinyitották mindkettő oldalsó vészkijáratát, és egy acélpallóval hidat képeztek a kettő között.

A mentőakció hajnali 2 órakor fejeződött be. Az incidens miatt a torony minden liftjét leállították egy órára, hogy ellenőrizzék biztonságosságukat. Ezalatt átmenetileg mintegy 1200 látogató nem tudott lejönni a kilátóból és más szintekről.