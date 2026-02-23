ARÉNA - PODCASTOK
Japán fővárosa, Tokió éjszaka, a kivilágított adótoronnyal.
Nyitókép: Unsplash

Húsz ember órákra Tokió legmagasabb adótornyának liftjében rekedt – videó

Infostart / MTI

A húsz látogató, köztük gyerekek is, összesen öt órát rostokoltak a 634 méter magas torony liftjében. A mentés miatt további több mint ezer látogató is kénytelen volt a toronyban maradni.

Húsz ember öt óra hosszáig Tokió legmagasabb adótornyának és népszerű idegenforgalmi helyének egyik liftjében rekedt vasárnap éjjel – közölte a létesítmény üzemeltetője, hozzátéve, hogy sérülés nem történt.

A 634 méter magas Tokyo Skytree szóban forgó liftkabinja, amelyben a húsz látogató között gyerekek is voltak, 30 méteres magasságban állt meg hirtelen a 350 méteres magasságban lévő kilátóból lefelé menet vasárnap este. Az utasokat sikerült kimenteni, senki nem sérült meg, a tornyot azonban keddig zárva tartják, hogy elvégezhessék a szükséges biztonsági ellenőrzéseket – számolt be róla a helyi rendőrség.

A mentést úgy végezték el, hogy az elakadt liftkabin mellé állították a mellette lévő aknában közlekedő másik liftkabint, kinyitották mindkettő oldalsó vészkijáratát, és egy acélpallóval hidat képeztek a kettő között.

A mentőakció hajnali 2 órakor fejeződött be. Az incidens miatt a torony minden liftjét leállították egy órára, hogy ellenőrizzék biztonságosságukat. Ezalatt átmenetileg mintegy 1200 látogató nem tudott lejönni a kilátóból és más szintekről.

japán

tokió

műszaki hiba

lift

adótorony

Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán

Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán
Újraválasztották a Német Kereszténydemokrata Unió, a CDU élére Friedrich Merz kancellárt a párt hétvégi kongresszusán. Merz eddig gyakorlatilag minden ígéretét megszegte, és továbbra is a szociáldemokraták „foglya”, így a helyzete érdemben nem erősödött – mondta az InfoRádió Reggelinfó című műsorában Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért Intézet igazgatója.
Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
Victor Vasarelytől drMáriásig – Kihagyhatatlan tavaszi kiállítások országszerte

Victor Vasarelytől drMáriásig – Kihagyhatatlan tavaszi kiállítások országszerte

Budapest mellett ezekben a hetekben számos vidéki város, így Debrecen, Pécs, Győr és Szentendre múzeumai is izgalmas időszaki tárlatokkal várják a látogatókat, Victor Vasarelytől a nemrég elhunyt Aknay Jánoson át drMáriásig.

Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik

Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik

Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

Across the US, hundreds of thousands of homes and businesses are without power - while New York City bans non-essential travel.

