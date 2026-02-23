Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktort azt írta, Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédeni, Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtak. „Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet” – tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy bár Magyarország energiabiztonsága minden pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat.

Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon, ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett – emelte ki.

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott Orbán Viktor.