ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.25
usd:
321.68
bux:
126392.33
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 2026. évi országgyûlési választásra állított országos Fidesz-KDNP-lista bemutatásán Budapesten 2026. február 16-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Infostart / MTI

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott kormányfő hétfő reggel.

Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök – közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktort azt írta, Magyarország üzemanyag ellátását sikerült megvédeni, Zelenszkij elnöknek pedig határozott és arányos válaszokat adtak. „Neki is tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet” – tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy bár Magyarország energiabiztonsága minden pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat.

Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon, ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett – emelte ki.

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott Orbán Viktor.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

orbán viktor

facebook

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott kormányfő hétfő reggel.
 

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre?

Hogyan reagálnak a tőzsdék a hétvégi vámbejelentésekre?

Az európai részvények várhatóan bizonytalan felütéssel kezdik a hetet, ahogy a globális piacok reagálnak az amerikai elnök, Donald Trump legújabb globális vámintézkedési politikájára. Az európai piacok a múlt hetet emelkedéssel zárták, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság a Trump-féle „viszonossági” vámok jelentős részét elutasította, azonban az elnök a hétvégén bejelentette, hogy most egy új, egységes, 15%-os globális vámot vezet be a korábbi 10% helyett. Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében közölte, hogy az új vámok „azonnali hatállyal” lépnek életbe. Szombaton arra is figyelmeztetett, hogy további vámemelések következhetnek. Ami a gazdasági adatokat illeti: ma a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő vagyont halmozott fel a magyar elit: inkább másra bízzák a kezelését

Elképesztő vagyont halmozott fel a magyar elit: inkább másra bízzák a kezelését

A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 08:09
Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője
2026. február 23. 07:18
Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi
×
×