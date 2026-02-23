ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő Alfréd
Komjáthi Imre, az MSZP elnöke a párt elnökségi ülése után tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Mérnök utcai pártszékházában 2026.február 13-án. Az MSZP országos elnöksége azt javasolja a párt kongresszusának, hogy a szocialista párt ne induljon a 2026-os országgyûlési választáson.
Komjáthi Imre az MSZP-ről: Kunhalmi Ágnesék maguk döntik el, visszalépnek-e a Tisza jelöltjei javára

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
Az MSZP elnöke az InfoRádióban elmondta: nehéz döntést kellett meghozniuk azzal, hogy 102 egyéni választókerületben nem indítanak képviselőjelöltet az idei országgyűlési választáson, és hasonló gesztust várnának el a többi ellenzéki párttól Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Vajda Zoltán, valamint Szabó Sándor javára. Hozzátette: a választás után az MSZP „parlamenten kívüli mozgalmi párttá” alakul át.

A Kongresszus múlt heti döntése értelmében az MSZP nem indul az áprilisi országgyűlési választáson. Az ellenzéki párt közölte: a kormányváltás legerősebb jelöltjeit támogatják minden választókerületben. Ez azt jelenti, hogy április 12-én listán nem lehet szavazni az MSZP-re, ugyanakkor négy politikusuk függetlenként elindul négy egyéni választókerületben: Kunhalmi Ágnes (Budapest 8. OEVK), Vajda Zoltán
(Budapest 14. OEVK), Hiller István (Budapest 16. OEVK), Szabó Sándor (Csongrád-Csanád vármegyei 1. OEVK).

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke az InfoRádióban elmondta: a négy említett képviselő saját elhatározásából döntött úgy, hogy ismét megméretteti magát. Megerősítette, hogy 102 egyéni választókerületben nem indulnak, a négy jelzett helyen pedig kérik a Tisza Párt támogatását, mert indoklása szerint „olyan képviselőkről van szó, akik már többször is bebizonyították, hogy le tudják győzni a Fideszt jelöltjét”.

Hozzátette: ha a négy képviselőjelöltjük úgy ítéli meg, hogy esetleg veszélyeztetnék a kormányváltást a versenyben maradásukkal, akkor

„akár az utolsó pillanatban is visszaléphetnek, de ezt a döntést maguk fogják meghozni”.

Az MSZP elnöke szerint azonban „jelen pillanatban nem ez látszik”, Kunhalmi Ágnes és Vajda Zoltán már össze is gyűjtötte a szükséges mennyiségű aláírást a hétvégén, és az eddigi visszajelzések alapján őket támogatják a választópolgárok.

Komjáthi Imre a Tisza Párt részéről egyelőre nem lát törekvést arra, hogy visszaléptetné jelöltjeit Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Vajda Zoltán és Szabó Sándor javára, de szerinte a következő hetekben „bármi előfordulhat”. Emlékeztetett, hogy az MSZP 36 év után először nem indul a parlamenti választáson, ami saját bevallása szerint egy nagyon nehéz döntés volt, és úgy véli,

a Tisza Pártnak is „meg kell hozni egy nem ennyire nehéz döntést”, hogy a négy említett választókörzetben támogassa az MSZP jelöltjeit a kormányváltás érdekében.

Az MSZP elnöke hozzátette: ugyanezt elvárnák a többi ellenzéki párttól, köztük a Demokratikus Koalíciótól is, mert „ezt a felelősségteljes döntést másoknak is meg kellene hozniuk az ellenzéki térfélen”. Komjáthi Imre ugyanakkor úgy fogalmazott: „ez legyen az ő ügyük és az ő döntésük”.

Az MSZP kongresszusán egyebek mellett elhangzott az is, hogy kormányváltás esetén kezdeményezni fogják egy új, arányosabb választási rendszer kidolgozását. A pártelnök jelezte: az áprilisi választás után

az MSZP „parlamenten kívüli, mozgalmi párttá fog alakulni”,

amiben már vannak egyébként tapasztalataik, hiszen felidézte, hogy korábban éhségmeneteket, „rabszolgatörvény elleni tiltakozásokat” is szerveztek.

Komjáthi Imre kiemelte: az MSZP-nek több mint 300 önkormányzati képviselője és több mint 40 polgármestere is van, így természetesen parlamenten kívüli pártként is készülni fognak a következő önkormányzati választásra, illetve készülni fognak az Országgyűlésbe való remélt visszatérésre is.

A jelenlegi választási rendszer megváltoztatásához azonban kétharmados többségre lenne szükség, ezért Komjáthi Imre szerint „jó kérdés”, lesz-e erre valóban lehetőség. Ugyanakkor jelezte, hogy minden szükséges intézkedést „jogszerűen kell véghezvinni”.

Az MSZP elnöke határozottan kijelentette: nem szabad, hogy a rendszerváltás vágya esetleg olyan irányba vigye el a Tisza Pártot, hogy „olyan megoldást találjon, ami nem jogszerű, vagy nem állja meg a helyét”. Bízik benne, hogy az ellenzékiek „józanul fognak gondolkozni”, és megtalálják a lehető legjobb megoldást ebben a kérdésben. „Egy biztos: a választási törvényen változtatni kell, mert másképp nem tudunk visszatérni egy normális demokráciába” – zárta gondolatait Komjáthi Imre.

