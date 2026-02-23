ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.68
usd:
322.2
bux:
126933.08
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor a parlamenti tavasz nyitányán – cikkünk frissül

Infostart

A miniszterelnök szónoklatával indult a magyar országgyűlés tavaszi munkája, ami várhatóan nem lesz hosszú, körülbelül három hetes. Orbán Viktor beszéde szövegesen folyamatosan frissül.

Orbán Viktor miniszterelnök szónoklatával indult a parlamenti ciklus utolsó ülésszaka hétfő kora délután.

Felidézte, télen rendkívüli időjárás tört Magyarországra, operatív törzs alakult, akit kellett, kimentettek, aki rászorult, arról gondoskodtak, a védekezés költségei meghaladták a 10 milliárd forintot. Elmondása szerint sikerült úrrá lenni a nyugati időjárási káoszon, 12 ezer lakás volt áramszünet alatt, ma már csak 85.

Arról is beszélt, a januári gázszámlák 30 százalékát a kormány átvállalta, a szükséges 55 milliárd forintot az energiakereskedőktől és -termelőktől, valamint a költségvetés tartalékából biztosították.

Januártól 50 százalékkal megemelték a családi adókedvezményt, a 3 és több gyermekes édesanyák után idén a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyák mentesültek az szja-fizetés alól, ezt a programot tovább folytatják. Ezen kívül bevezetik lépcsőzetesen a 14. havi nyugdíjat. Tájékoztatást adott arról is, hogy a brüsszeli nyomás ellenére a rezsivédelmet továbbra is fenntartják.

Szeptember elsejével elindították a „rendszerváltozás óta legerősebb” otthontámogatási programot, 3 százalékos hitel, több mint 25 ezer szerződést már meg is kötöttek, a lakásépítés számos új munkahelyet is teremt a gazdaság számára.

Számot adott a minimálbér-emelkedésről, az a cél, hogy a bruttó átlagkereset érje el a következő ciklusban az 1 millió forintot.

Béremelkedés a közszférában is történt, 10-10 százalékkal nőtt a szakképzésben és a köznevelésben dolgozók fizetése, a szociális és a kulturális szférában 15 százalékos béremelés történt, a vízügyben 30 százalékos volt a bérfejlesztés, ami nem áll meg. Az igazságügyi dolgozók 3 éves bérfejlesztése is halad, kifizették a 80 ezer fegyveres dolgozó 6 havi fegyverpénzét is.

A vállalkozásokat segítő programok megvalósításához köszönetet mondott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, és beszámolt az árrésstop már ismertetett meghosszabbításáról is, ugyanígy a vidéki otthonfelújítási támogatásról is beszélt.

A kormány döntött ezen kívül egy 2,5 millió forintos napelempályázatról, amibe már 100 ezren jelentkeztek.

Ezt követően az ukrajnai háború következményeiről beszélt: keleti szomszédunk szerinte blokkolja az olajszállítást a Barátság vezetéken, ami említése szerint nyílt politikai zsarolás. Szerinte az ukránok azt követelik, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról, adjon pénz az ukránoknak és támogassa Ukrajna EU-csatlakozását, de Orbán Viktor leszögezte, a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak, kizárólag a magyar emberek érdekében cselekszik, ragaszkodva Magyarország jogaihoz is. Szerinte Ukrajna most épp felrúgja épp az EU-val kötött társulási megállapodást, az EU magatartása pedig „legalábbis kétértelmű”, mivel Brüsszel kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon.

Cikkünk frissül.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor a parlamenti tavasz nyitányán – cikkünk frissül

parlament

orbán viktor

tavaszi ülésszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.
 

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rengetegen maradtak le róla, de most fordulat jön: újra elérhető lesz a népszerű támogatás

Rengetegen maradtak le róla, de most fordulat jön: újra elérhető lesz a népszerű támogatás

További négymilliárd forinttal növelik a távfűtött lakások korszerűsítését célzó keretösszeget, így összesen 9,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás lesz elérhetőv az okos költségmegosztók telepítésére. Számos társasház és lakásszövetkezet önerő nélkül valósíthatja meg a beruházást - írta közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események

Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események

A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 12:08
Riasztás érkezett, gond van egy népszerű snackkel
2026. február 23. 11:45
Fontos változás: új segélyhívó szám Magyarországon
×
×