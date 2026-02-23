Orbán Viktor a parlamenti tavasz nyitányán – cikkünk frissül

Orbán Viktor miniszterelnök szónoklatával indult a parlamenti ciklus utolsó ülésszaka hétfő kora délután.

Felidézte, télen rendkívüli időjárás tört Magyarországra, operatív törzs alakult, akit kellett, kimentettek, aki rászorult, arról gondoskodtak, a védekezés költségei meghaladták a 10 milliárd forintot. Elmondása szerint sikerült úrrá lenni a nyugati időjárási káoszon, 12 ezer lakás volt áramszünet alatt, ma már csak 85.

Arról is beszélt, a januári gázszámlák 30 százalékát a kormány átvállalta, a szükséges 55 milliárd forintot az energiakereskedőktől és -termelőktől, valamint a költségvetés tartalékából biztosították.

Januártól 50 százalékkal megemelték a családi adókedvezményt, a 3 és több gyermekes édesanyák után idén a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyák mentesültek az szja-fizetés alól, ezt a programot tovább folytatják. Ezen kívül bevezetik lépcsőzetesen a 14. havi nyugdíjat. Tájékoztatást adott arról is, hogy a brüsszeli nyomás ellenére a rezsivédelmet továbbra is fenntartják.

Szeptember elsejével elindították a „rendszerváltozás óta legerősebb” otthontámogatási programot, 3 százalékos hitel, több mint 25 ezer szerződést már meg is kötöttek, a lakásépítés számos új munkahelyet is teremt a gazdaság számára.

Számot adott a minimálbér-emelkedésről, az a cél, hogy a bruttó átlagkereset érje el a következő ciklusban az 1 millió forintot.

Béremelkedés a közszférában is történt, 10-10 százalékkal nőtt a szakképzésben és a köznevelésben dolgozók fizetése, a szociális és a kulturális szférában 15 százalékos béremelés történt, a vízügyben 30 százalékos volt a bérfejlesztés, ami nem áll meg. Az igazságügyi dolgozók 3 éves bérfejlesztése is halad, kifizették a 80 ezer fegyveres dolgozó 6 havi fegyverpénzét is.

A vállalkozásokat segítő programok megvalósításához köszönetet mondott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, és beszámolt az árrésstop már ismertetett meghosszabbításáról is, ugyanígy a vidéki otthonfelújítási támogatásról is beszélt.

A kormány döntött ezen kívül egy 2,5 millió forintos napelempályázatról, amibe már 100 ezren jelentkeztek.

Ezt követően az ukrajnai háború következményeiről beszélt: keleti szomszédunk szerinte blokkolja az olajszállítást a Barátság vezetéken, ami említése szerint nyílt politikai zsarolás. Szerinte az ukránok azt követelik, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról, adjon pénz az ukránoknak és támogassa Ukrajna EU-csatlakozását, de Orbán Viktor leszögezte, a nemzeti kormány nem enged semmilyen zsarolásnak, kizárólag a magyar emberek érdekében cselekszik, ragaszkodva Magyarország jogaihoz is. Szerinte Ukrajna most épp felrúgja épp az EU-val kötött társulási megállapodást, az EU magatartása pedig „legalábbis kétértelmű”, mivel Brüsszel kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon.

Cikkünk frissül.