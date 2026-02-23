Meghalt Götz Béla

Az alkotót a Madách Színház saját halottjának tekinti, búcsúztatásáról később adnak tájékoztatást – írták a közleményben.

Götz Béla 1940-ben született. 18 éves korától dolgozott a Madách Színházban. 1976-tól a Madách Színház szcenikusa, majd díszlettervezője lett.

Több mint 300 díszletet alkotott. Nevéhez fűződik a Madách Színház leghosszabb ideje műsoron lévő előadásának, a Macskák című musicalnek a díszletterve is.

Az évtizedek során országszerte olyan emlékezetes előadások színpadképét álmodta meg, mint a Csíksomlyói Passió és az István, a király királydombi ősbemutatója. Tevékenyen vett részt a Madách Színház 1999-es felújításában, a nézőtér mennyezetén lévő freskó is Götz Béla alkotása.

Tudását és tapasztalatát a Képzőművészeti Főiskolán osztotta meg az új generációkkal – írták a közleményben.

Götz Bélát 1984-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki. 2025-ben Tolnay Pál-díjat kapott.