ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.56
usd:
321.51
bux:
126832.32
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Újévi köszöntõjének televíziós felvétele közben készült kép Friedrich Merz német kancellárról a berlini kancellári hivatalban 2025. december 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/DPA pool/Kay Nietfeld

Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Újraválasztották a Német Kereszténydemokrata Unió, a CDU élére Friedrich Merz kancellárt a párt hétvégi kongresszusán. Merz eddig gyakorlatilag minden ígéretét megszegte, és továbbra is a szociáldemokraták „foglya”, így a helyzete érdemben nem erősödött – mondta az InfoRádió Reggelinfó című műsorában Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért Intézet igazgatója.

1001 küldött jelent meg a teremben, de csak 963 ment el egyáltalán szavazni, 38 ember tehát már eleve azzal tiltakozott, hogy fel sem vette a szavazólapján a CDU-elnökválasztáson; mint Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért Intézet igazgatója az InfoRádióban hétfőn elmondta, még egyetlen jelöltként is 90 százalék alatti, 878 szavazatot kapott a pártelnökségre Friedrich Merz, a hivatalos adatokban úgy jön ki a 91,17 százalék, hogy a szavazólapot föl sem vevőket nem számítják bele.

A szakértő szerint nagyon gyenge beszédet is tartott, de nagy nyomás alatt nem volt, hisz egy kancellárt nem szokás kihívni, még úgy sem, hogy körülbelül 23 százalékos, rekordalacsony a támogatottsága a népesség körében; „a CDU mindenesetre úgy tesz, mintha ez bombasiker lenne”.

A régi-új pártelnök fogadtatásáról és beszédéről szólva a részletekbe menve azt mondta, a CDU-val szembeni elégedetlenséget fűti, hogy minden választási ígéretét megszegte.

„Például az adósságfék, illetve az új adósságok tekintetében úgy fogalmazott, hogy nem szívesen hozta meg ezt a döntést, de muszáj volt. Önkritikus volt. A másik: a reformokra, a változásra idő kell. Na most tudjuk, hogy ez valószínűleg csak porhintés, hisz

bármennyi idő telik el, nem fognak tudni előrelépni a szociáldemokraták miatt,

azaz most csak a pártot tudta megnyugtatni, és miután nincsen más alternatíva, nincs más lehetősége a CDU-nak, hogy támogassa Friedrich Merzet, így aztán végülis megszavazták a pártelnökségét” – ecsetelte.

Bauer Bence beszédesnek nevezte, hogy most a pártkincstárnoktól eltekintve Merz kapta a legjobb eredményt az összes elnökségi tag közül, azaz a frusztráció inkább ott csapódott le, hogy az alelnökök, elnökségi tagok részben elég rossz eredményeket kaptak, 70-80 százalékot, ami azt mutatja, hogy itt éli ki a párt a frusztrációját.

Nyilván

az is beszédes lehet, hogy a CDU-kongresszuson részt vett Angela Merkel korábbi kancellár – akit egyébként hosszan tartó tapssal fogadtak –,

megjelenése pedig a CDU egységét hivatott jelképezni még úgy is, hogy a két vezető viszonya korántsem felhőtlen. Ezt kommentálva megjegyezte, hogy volt elnökök azért meg szoktak jelenni, így ott volt a kettejük közti elnök Annegret Kramp-Karrenbauer és Armin Laschet is, ők is kaptak tapsot, bár nem annyit, mint Merkel.

„És csak látszólag hivatott Merkel a párt egységét segíteni. Inkább arról van szó, hogy a régi törésvonalak megint feljönnek Merkel megjelenésével, a sok nagy taps pedig figyelmeztetés Friedrich Merz számára, hogy vigyázat, nincs akkora támogatottság őmellette” – folytatta a szakértő, jelezve, még nem jött el az idő, hogy a párt kihátráljon Merz mögül.

Adódik a kérdés:

lehet-e szó Angela Merkel visszatérhet-e akár államfőként is Frank-Walter Steinmeier elnöki mandátuma után, 2027-ben? Bauer Bence szerint a CDU-nál van a javaslattétel joga,

hisz mindig a két nagy párt felváltva javasol embereket a pozícióra. Az utolsó két alkalommal a CSU-s Steinmeiert zokszó nélkül megválasztotta a CDU, emiatt logikus lenne, hogy a CDU dominál legközelebb, és napirenden van, hogy női elnök jöjjön.

„De Merkel asszony már több ízben kizárta, hogy erre jelöltetné magát, jövőre már 72 éves lesz, ami bár nem kizáró ok, viszont inkább abban kell gondolkodni, hogy más feltörekvő fiatal CDU politikusnőt jelölnek.

Merkel asszony nem biztos, hogy a CDU körében azt a nagy népszerűséget váltaná ki, mint akár mások.

Valószínűleg a szociáldemokratákkal és talán még a Zöldekkel kellene egyezkedni, nehéz menet lesz. Nem hinném, hogy neki kell annak az embernek lennie, aki egyesíti a nagy táborokat” – latolgatta Bauer Bence.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán

németország

angela merkel

cdu

friedrich merz

bauer bence

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán

Súlyos intő jelek Friedrich Merz német kancellár újbóli CDU-pártelnökké választásán
Újraválasztották a Német Kereszténydemokrata Unió, a CDU élére Friedrich Merz kancellárt a párt hétvégi kongresszusán. Merz eddig gyakorlatilag minden ígéretét megszegte, és továbbra is a szociáldemokraták „foglya”, így a helyzete érdemben nem erősödött – mondta az InfoRádió Reggelinfó című műsorában Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért Intézet igazgatója.
Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Victor Vasarelytől drMáriásig – Kihagyhatatlan tavaszi kiállítások országszerte

Victor Vasarelytől drMáriásig – Kihagyhatatlan tavaszi kiállítások országszerte

Budapest mellett ezekben a hetekben számos vidéki város, így Debrecen, Pécs, Győr és Szentendre múzeumai is izgalmas időszaki tárlatokkal várják a látogatókat, Victor Vasarelytől a nemrég elhunyt Aknay Jánoson át drMáriásig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik

Kiürítettek egy mezőkövesdi iskolát: szúrós szag terítette le a diákokat, kitört a pánik

Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

Across the US, hundreds of thousands of homes and businesses are without power - while New York City bans non-essential travel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 16:22
Húsz ember órákra Tokió legmagasabb adótornyának liftjében rekedt – videó
2026. február 23. 15:48
Késes támadás Németországban – Jehova Tanúi voltak a célpont
×
×