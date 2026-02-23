ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 23. hétfő Alfréd
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 22: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers goes for the basket against Sam Hauser #30 of the Boston Celtics during the second half of their game at Crypto.com Arena on February 22, 2026 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement.
Nyitókép: Getty Images/Luiza Moraes

12 meccsre az abszolút rekordtól LeBron James

Infostart

Lejátszotta pályafutása 1600. alapszakaszmérkőzését az NBA-ben LeBron James.

A Los Angeles Lakers 41 éves sztárjátékosa a Boston Celtics elleni összecsapáson jubilált, 20 pontot dobott a 111-89-re elveszített mérkőzésen, amelyen átlépte karrierje 43 ezredik pontját is.

Az NBA történetének pontkirálya hamarosan az alapszakaszban lejátszott meccsek rangsorában is az élre állhat, ezt a listát ugyanis Robert Parish vezeti 1611-gyel.

A rangadó szünetében a Lakers leleplezte a legendás edző, Pat Riley bronzszobrát a csarnokon kívül. A tréner a nyolcvanas években négy bajnoki címet nyert a Lakers legendás Showtime-csapatával. Pat Riley jelentős sikereket ért el New Yorkban és Miamiban is, ahol jelenleg is a Heat elnökeként dolgozik. Riley azonban büszkén ismeri el, hogy NBA‑gyökerei Los Angeleshez kötődnek, ahol ikonikus alak maradt: két évtizedet töltött a Lakersnél játékosként, televíziós kommentátorként és edzőként.

nba

lebron james

los angeles lakers

