12 meccsre az abszolút rekordtól LeBron James

A Los Angeles Lakers 41 éves sztárjátékosa a Boston Celtics elleni összecsapáson jubilált, 20 pontot dobott a 111-89-re elveszített mérkőzésen, amelyen átlépte karrierje 43 ezredik pontját is.

Az NBA történetének pontkirálya hamarosan az alapszakaszban lejátszott meccsek rangsorában is az élre állhat, ezt a listát ugyanis Robert Parish vezeti 1611-gyel.

? LeBron gets to 43K points with the left ? https://t.co/09d0AQ2O5u pic.twitter.com/7JpzBTGHjr — NBA (@NBA) February 23, 2026

A rangadó szünetében a Lakers leleplezte a legendás edző, Pat Riley bronzszobrát a csarnokon kívül. A tréner a nyolcvanas években négy bajnoki címet nyert a Lakers legendás Showtime-csapatával. Pat Riley jelentős sikereket ért el New Yorkban és Miamiban is, ahol jelenleg is a Heat elnökeként dolgozik. Riley azonban büszkén ismeri el, hogy NBA‑gyökerei Los Angeleshez kötődnek, ahol ikonikus alak maradt: két évtizedet töltött a Lakersnél játékosként, televíziós kommentátorként és edzőként.