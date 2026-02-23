12 meccsre az abszolút rekordtól LeBron James

A Los Angeles Lakers 41 éves sztárjátékosa a Boston Celtics elleni összecsapáson jubilált, 20 pontot dobott a 111-89-re elveszített mérkőzésen, amelyen átlépte karrierje 43 ezredik pontját is.
Az NBA történetének pontkirálya hamarosan az alapszakaszban lejátszott meccsek rangsorában is az élre állhat, ezt a listát ugyanis Robert Parish vezeti 1611-gyel.
? LeBron gets to 43K points with the left ? https://t.co/09d0AQ2O5u pic.twitter.com/7JpzBTGHjr— NBA (@NBA) February 23, 2026
A rangadó szünetében a Lakers leleplezte a legendás edző, Pat Riley bronzszobrát a csarnokon kívül. A tréner a nyolcvanas években négy bajnoki címet nyert a Lakers legendás Showtime-csapatával. Pat Riley jelentős sikereket ért el New Yorkban és Miamiban is, ahol jelenleg is a Heat elnökeként dolgozik. Riley azonban büszkén ismeri el, hogy NBA‑gyökerei Los Angeleshez kötődnek, ahol ikonikus alak maradt: két évtizedet töltött a Lakersnél játékosként, televíziós kommentátorként és edzőként.
A Lakers icon forever enshrined. Congrats, Coach ? pic.twitter.com/pn8bGJtAs1— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 22, 2026