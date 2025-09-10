ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.68
usd:
336.37
bux:
102656.47
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images

Szándékosan mérgezett meg 30 beteget egy orvos, hogy újraélesztési technikákat gyakoroljon

Infostart

A francia aneszteziológus akár életfogytiglani börtönt is kaphat, ha elítélik. Jelenleg nincs előzetes letartóztatásban, de igazságügyi felügyelet alatt áll.

Egy francia orvost azzal vádolnak, hogy szándékosan megmérgezett 30 embert, köztük gyermekeket is, hogy aztán megmutathassa újraélesztési tudását, és lejárassa a munkatársait. A betegek közül 12-en nem élték túl a mérgezést – írja a The Guardian cikke alapján a Telex.

Frédéric Péchier két besanconi klinikán is dolgozott, 2008 és 2017 között pedig több olyan beteg szíve is gyanús körülmények között állt le, akiket ő kezelt. Az áldozatok között volt egy négyéves kisfiú és egy 89 éves páciens is. A problémák jellemzően alacsony kockázatú műtétek közben jelentkeztek. Egy 53 éves férfi például veseműtét közben halt meg, nála a boncolás lidokain-túladagolást állapított meg, ami egy helyi érzéstelenítő szer.

Az 53 éves aneszteziológus 2017 óta nem praktizál, igaz, két évvel ezelőtt engedélyezték neki a munkát, azzal a feltétellel, hogy nem kerül kapcsolatba betegekkel.

A pere elkezdődött, és akár életfogytiglani börtönt is kaphat, ha elítélik.

Jelenleg nincs előzetes letartóztatásban, de igazságügyi felügyelet alatt áll, és tagadja a vádakat. Azzal gyanúsítják, hogy kollégái paracetamolos tasakjaival vagy altatószereihez tartozó infúziókkal dolgozott, és így idézett elő életveszélyes helyzeteket, majd beavatkozott, és így demonstrálta újraélesztési képességeit. Frédéric Péchier az mondta, a mérgezések nagy részéért a kollégái a felelősek.

Kezdőlap    Külföld    Szándékosan mérgezett meg 30 beteget egy orvos, hogy újraélesztési technikákat gyakoroljon

franciaország

orvos

mérgezés

újraélesztés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után
Holland és NATO-segítséggel semlegesítették az éjjeli orosz dróntámadást Lengyelországban; az ország elnöke folyamatosan "vonalban van" a NATO-vezetéssel, a lakosság felkészül, a tartalékos katonáknak pedig várniuk kell a hívást. Több környékbeli ország biztosította a lengyeleket: nem maradnak egyedül az orosz fenyegetettség és támadás árnyékában. A drónelhárító művelet szerda reggel véget is ért.
 

Orosz drónok támadták Lengyelországot

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

A nemzeti konzultáció a kormánypártok sikeres, bevált eszköze, így a most meghirdetett kezdeményezés illeszkedik egy folyamatba, ráadásul olyan kérdést feszeget, ami sokakat érint, a jövőt is egyértelműen befolyásolja – mondta az InfoRádióban Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője nem az első, de az eddigi legkomolyabb hibának nevezte a Tisza Párt háza táján, hogy Tarr Zoltán Etyeken „nyíltan beismerte, hogy választást kell nyerni, aztán mindent meg lehet csinálni”.
 

Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olajat talált a Mol Magyarországon!

Olajat talált a Mol Magyarországon!

Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a MOL és az O&GD. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden

Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden

Egy esetleges orosz energiaszállítás leállása hazánkban okozná a legnagyobb GDP-visszaesést az EU-ban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland shoots down Russian drones after 'huge number' violated airspace, PM says

Poland shoots down Russian drones after 'huge number' violated airspace, PM says

Poland's military says the country's airspace was "repeatedly violated by drone-type objects" during Russia's attacks on nearby Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 08:39
"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után
2025. szeptember 10. 08:02
Jóval kevesebb boruk lesz a franciáknak, mint amennyire számítottak
×
×
×
×