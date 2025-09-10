Szándékosan mérgezett meg 30 beteget egy orvos, hogy újraélesztési technikákat gyakoroljon

Egy francia orvost azzal vádolnak, hogy szándékosan megmérgezett 30 embert, köztük gyermekeket is, hogy aztán megmutathassa újraélesztési tudását, és lejárassa a munkatársait. A betegek közül 12-en nem élték túl a mérgezést – írja a The Guardian cikke alapján a Telex.

Frédéric Péchier két besanconi klinikán is dolgozott, 2008 és 2017 között pedig több olyan beteg szíve is gyanús körülmények között állt le, akiket ő kezelt. Az áldozatok között volt egy négyéves kisfiú és egy 89 éves páciens is. A problémák jellemzően alacsony kockázatú műtétek közben jelentkeztek. Egy 53 éves férfi például veseműtét közben halt meg, nála a boncolás lidokain-túladagolást állapított meg, ami egy helyi érzéstelenítő szer.

Az 53 éves aneszteziológus 2017 óta nem praktizál, igaz, két évvel ezelőtt engedélyezték neki a munkát, azzal a feltétellel, hogy nem kerül kapcsolatba betegekkel.

A pere elkezdődött, és akár életfogytiglani börtönt is kaphat, ha elítélik.

Jelenleg nincs előzetes letartóztatásban, de igazságügyi felügyelet alatt áll, és tagadja a vádakat. Azzal gyanúsítják, hogy kollégái paracetamolos tasakjaival vagy altatószereihez tartozó infúziókkal dolgozott, és így idézett elő életveszélyes helyzeteket, majd beavatkozott, és így demonstrálta újraélesztési képességeit. Frédéric Péchier az mondta, a mérgezések nagy részéért a kollégái a felelősek.