2025. december 15. hétfő
Nyitókép: pexels.com

Oroszország a NATO-t zaklatja - közölte a hírszerzés főnöke

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A brit külső hírszerzés (MI6) főnöke szerint a világot évtizedek óta nem fenyegették olyan veszélyek, mint jelenleg, és bár a konfliktus nem elkerülhetetlen, a szolgálat jelenleg "a béke és a háború mezsgyéjén működik".

Blaise Metreweli, a 116 éves MI6 - hivatalos nevén titkos hírszerző szolgálat (Secret Intelligence Service, SIS) - 18., egyben első női vezetője hétfőn tartotta októberi kinevezése óta az első nyilvános helyzetértékelését, amelyben hírszerzési szempontból, mondanivalóját elsősorban Oroszországra összpontosítva vázolta fel a jelenlegi globális kihívásokat.

A James Bond-filmekben is megörökített MI6 főnöke - a szervezet egyetlen olyan tagja, akinek neve nyilvánosan ismert - úgy fogalmazott:

Oroszország "agresszív, terjeszkedő és revizionista" irányvonalat követ, Ukrajna alávetésére törekszik, és mindeközben "a NATO-t is zaklatja".

A felőrlő ukrajnai háború mellett Oroszország "a szürke zónában végrehajtott" akciókkal teszteli Nagy-Britanniát, olyan taktikákat alkalmazva, amelyek kevés híján ugyan, de még nem érik el a háború küszöbét - mondta a brit külső hírszerzés vezetője.

Új stratégia

Ugyanezt a brit kormány nemrégiben előterjesztett új nemzetbiztonsági stratégiája is megállapítja.

Az 55 oldalas dokumentum megfogalmazása szerint az ukrajnai háborút Oroszország részéről közvetett, a nyílt fegyveres konfrontációval fenyegető szintet még át nem lépő - "sub-threshold" - műveletek, köztük kibertámadások és szabotázsakciók kísérik Nagy-Britannia és más NATO-tagországok ellen.

Hétfői helyzetértékelésében az MI6 vezetője is arról beszélt, hogy az orosz akciók közé tartoznak a kiemelt fontosságú infrastrukturális létesítmények elleni kibertámadások, a repülőterek és légitámaszpontok környékére irányított drónok, a tenger felszínén és az alatt végzett "agresszív aktivitás", állami támogatással végrehajtott gyújtogatások és szabotázscselekmények, valamint olyan propaganda- és befolyásolási műveletek, amelyek célja az, hogy a társadalmon belüli repedések nyílt töréssé szélesedjenek.

Blaise Metreweli szerint

"a káosz exportja"

a nemzetközi kapcsolatok Oroszország által értelmezett formájának állandósult velejárója.

Az MI6 vezetője szerint a szolgálatnak világviszonylatban is a biztonsági kihívások egymásba fonódó egész hálózatával kell szembeszállnia katonai, technológiai, társadalmi, etikai területeken egyaránt, és e kihívások mindegyike az összes többire is igen összetett módon hat.

A brit külső hírszerzés főnöke úgy fogalmazott: ebben a helyzetben az MI6 jelenleg "a békét és a háborút elválasztó térben" végzi tevékenységét.

Blaise Metreweli szerint a szolgálat e tevékenysége során "kiszámított kockázatokat vállal", ugyanakkor "soha nem süllyed az ellenfelei által alkalmazott taktikák szintjére, hanem igyekszik túljárni az eszükön".

nagy-britannia

háború

mi6

