2025. december 15. hétfő
A JetBlue utasszállító repülőgépe.
Nyitókép: Unsplash

Majdnem légibaleset történt, az utasszállítók sincsenek biztonságban az USA–Venezuela ellentét miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A JetBlue fapados légitársaság egyik járata kis híján összeütközött az amerikai légierő egyik légi utántöltő repülőgépével.

Majdnem összeütközött az amerikai légierő egyik repülőgépe egy fapados járattal Venezuela közelében. A fapados JetBlue légitársaság pilótájának meg kellett szakítania az emelkedést, hogy elkerülje az ütközést – írja az AP hírügynökség beszámolója alapján a Telex.

A veszélyes incidensben a karib-szigeteki Curacaóról induló JetBlue 1112-es járat volt az érintett, amely a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre tartott. A pilóta elmondása szerint az amerikai légierő egyik légi utántöltő repülőgépe közvetlenül a repülési útvonalukon haladt, és nem kapcsolták be a transzpondert. Hozzátette:

a légierő gépe ugyanolyan magasságban repült, mint ők, és az ütközés elkerülése érdekében megszakították az emelkedést.

A pilóta szerint a légierő gépe ezután a venezuelai légtérbe repült tovább. A légi forgalmi felvételek szerint az irányító így válaszolt a pilótának: „Felháborító, hogy azonosítatlan légi járművek repülnek a légterünkben.”

A JetBlue jelentette az esetet a szövetségi hatóságoknak, a Pentagon viszont nem reagált azonnal a légi incidens hírére.

A portál emlékeztet, hogy az amerikai hadsereg az utóbbi időben fokozta kábítószer-ellenes tevékenységét a Karib-térségben és Venezuela partjainál. A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság novemberben felszólította az amerikai pilótákat, hogy legyenek óvatosak a venezuelai légtérben a biztonsági helyzet romlása és a környékbeli fokozott katonai tevékenységek miatt.

