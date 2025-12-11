Elképesztő videó: így rohanták le az amerikaiak a venezuelai szupertankert

„Lefoglaltunk egy tankert Venezuela partjainál, nagy tankert, nagyon nagyot, valójában a legnagyobbat, amit valaha lefoglaltak" – így beszélt a hajóról Donald Trump a Fehér Házban, amikor újságíróknak nyilatkozott. Arra a kérdésre, hogy mi lesz az olajjal, azt válaszolta: „gondolom, megtartjuk."

A venezuelai külügyminisztérium közleményben nemzetközi kalóztámadásnak minősítette az akciót, és bejelentette, hogy nemzetközi fórumok elé viszi az ügyet. Az amerikai igazságügyi miniszter, Pam Bondi az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy az FBI, a parti őrség, a belbiztonsági minisztérium és a katonaság támogatásával hajtották végre a lefoglalási parancsot egy olyan tankerre, amelyet szankcionált venezuelai és iráni olaj szállítására használtak. Pam Bondi egy videót is közzétett, amelyen két helikopterről fegyveresek ereszkednek le kötéllel a fedélzetre.

Nicolás Maduro elnök Caracasban, a nemzeti szuverenitás védelmében tartott tömegdemonstráción szólalt fel, de a tanker ügyét nem említette közvetlenül. Később az illegális és brutális beavatkozás befejezésére szólított fel Venezuelában és egész Latin-Amerikában.

A Reuters által idézett szakértők szerint a lefoglalás tovább növeli a venezuelai olaj azonnali kínálatával kapcsolatos aggodalmakat, ugyanakkor egyelőre nem változtat alapvetően a piacon. A guyanai zászló alatt hajózó, Skipper nevű, kétmillió hordónál nagyobb kapacitású olajtanker a TankerTrackers.com és a Petróleos de Venezuela olajtársaság adatai szerint december 4-5. között 1,8 millió hordó Merey nehéz nyersolajat vett fel a venezuelai José kikötőben. A lefoglalás előtt mintegy 200 ezer hordót átadott a panamai zászló alatt hajózó, Kubába tartó Neptune 6 tankernek Curaçao közelében.

A guyanai hivatalos nyilvántartás közleménye szerint a hajó soha nem volt bejegyezve a guyanai hajólajstromba, jogosulatlanul hajózott az ország zászlaja alatt.

Donald Trump a drogkereskedelemre hivatkozva indított akciókat Venezuela ellen, megsemmisítve több, az amerikaiak által csempészhajónak minősített csónakot. Később lezárta a dél-amerikai ország légterét, majd ultimátumot adott Nicolas Maduro elnöknek, hogy amennyiben nem távozik, szárazföldi csapatokat vet be Venezuelában.