ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.63
usd:
326.11
bux:
109502.83
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
ZHEJIANG, CHINA - JUNE 07: (CHINA MAINLAND OUT)A VLCC£¨very large crude carrier£©MARAN ARIES which comes from Greek unload 278174 tons crude oil on 07th June, 2020 in Zhoushan,Zhejiang,China.(Photo by TPG/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/TPG

Elképesztő videó: így rohanták le az amerikaiak a venezuelai szupertankert

Infostart / InfoRádió

Az Egyesült Államok lefoglalta a Skipper nevű VLCC nyersolajszállító szupertankert Venezuela partjainál. Az washingtoni állítás szerint a szankcionált, 1,6 millió hordó olajat szállító tankerről az amerikai elnök azt mondta, hogy megtartják.

„Lefoglaltunk egy tankert Venezuela partjainál, nagy tankert, nagyon nagyot, valójában a legnagyobbat, amit valaha lefoglaltak" – így beszélt a hajóról Donald Trump a Fehér Házban, amikor újságíróknak nyilatkozott. Arra a kérdésre, hogy mi lesz az olajjal, azt válaszolta: „gondolom, megtartjuk."

A venezuelai külügyminisztérium közleményben nemzetközi kalóztámadásnak minősítette az akciót, és bejelentette, hogy nemzetközi fórumok elé viszi az ügyet. Az amerikai igazságügyi miniszter, Pam Bondi az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy az FBI, a parti őrség, a belbiztonsági minisztérium és a katonaság támogatásával hajtották végre a lefoglalási parancsot egy olyan tankerre, amelyet szankcionált venezuelai és iráni olaj szállítására használtak. Pam Bondi egy videót is közzétett, amelyen két helikopterről fegyveresek ereszkednek le kötéllel a fedélzetre.

Nicolás Maduro elnök Caracasban, a nemzeti szuverenitás védelmében tartott tömegdemonstráción szólalt fel, de a tanker ügyét nem említette közvetlenül. Később az illegális és brutális beavatkozás befejezésére szólított fel Venezuelában és egész Latin-Amerikában.

A Reuters által idézett szakértők szerint a lefoglalás tovább növeli a venezuelai olaj azonnali kínálatával kapcsolatos aggodalmakat, ugyanakkor egyelőre nem változtat alapvetően a piacon. A guyanai zászló alatt hajózó, Skipper nevű, kétmillió hordónál nagyobb kapacitású olajtanker a TankerTrackers.com és a Petróleos de Venezuela olajtársaság adatai szerint december 4-5. között 1,8 millió hordó Merey nehéz nyersolajat vett fel a venezuelai José kikötőben. A lefoglalás előtt mintegy 200 ezer hordót átadott a panamai zászló alatt hajózó, Kubába tartó Neptune 6 tankernek Curaçao közelében.

A guyanai hivatalos nyilvántartás közleménye szerint a hajó soha nem volt bejegyezve a guyanai hajólajstromba, jogosulatlanul hajózott az ország zászlaja alatt.

Donald Trump a drogkereskedelemre hivatkozva indított akciókat Venezuela ellen, megsemmisítve több, az amerikaiak által csempészhajónak minősített csónakot. Később lezárta a dél-amerikai ország légterét, majd ultimátumot adott Nicolas Maduro elnöknek, hogy amennyiben nem távozik, szárazföldi csapatokat vet be Venezuelában.

Kezdőlap    Külföld    Elképesztő videó: így rohanták le az amerikaiak a venezuelai szupertankert

donald trump

venezuela

nyersolaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről

A Pentagon számításai szerint Kína „leradírozná” a Tajvant védő amerikai flottát a föld színéről
„Kína vereséget mérne az amerikai erőkre egy tajvani konfliktusban” – ezt sugallja egy kiszivárgott katonai dokumentum. Az anyag szerint a Pentagon által rendezett szimulációkban rendre a kínaiak győznek, mert olcsó és hatékony fegyvereket tudnak bevetni az amerikai hajók ellen.
 

Elképesztő videó: így rohanták le az amerikaiak a venezuelai szupertankert

Donald Trump szerint el kell adni a CNN tévécsatornát

Bevándorlás: Donald Trump előhúzta az egymillió dolláros Aranykártyát

VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Magyarország új földgázvásárlási megállapodást kötött, amelynek keretében két év alatt 800 millió köbmétert importál Azerbajdzsántól - tudhattuk meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook posztjából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 11:04
A pápa fogadta a pannonhalmi főapát vezette delegációt
2025. december 11. 09:24
Az orosz repterek működését is akadályozták az ukrán drónok
×
×
×
×