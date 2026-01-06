Jön az újabb durva havazás, ónos eső is lesz egyes helyeken

Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az éjszaka második felében nyugat felől átmenetileg szűnik a havazás, majd kedden a déli óráktól dél felől újabb hullámban érkezik kiterjedt csapadékzóna - északnyugaton a legkisebb a csapadék valószínűsége.

Vastag hótakaró kialakulására a déli és keleti országrészben van nagyobb esély.

A délkeleti, keleti tájakon hajnalig a havazás mellett havas eső, eső, fagyott eső, ónos eső is várható, amely egyes részeken átmenetileg intenzív lehet!

Az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, de éjjel a Bakonyban, kedden napközben az Észak-Dunántúlon, estefelé északkeleten a megerősödő szél hófúvást is okozhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -4 és +1 fok között várható.