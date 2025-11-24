Várják a háborút Venezuelában, Donald Trump pszichológiai hadviselésre is készül

Pszichológiai hadviselést tervez a Trump-adminisztráció Venezuela ellen: röplapok ledobását fontolgatják az ország fővárosában Caracasban Nicolás Maduro elnök meggyengítése érdekében. A Portfolio a CBS News értesülései alapján arról ír, hogy a műveletet akár a héten végrehajthatják, de végleges döntés még nem született.

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban több módon is fokozta a nyomást Maduróra: jelentős katonai erőket vonultatott fel a térségben, éleslövészeti gyakorlatokat tartott, és csapásokat mért feltételezett drogszállító hajókra a Karib-tengeren és a Kelet-Csendes-óceánon. Közben Donald Trump elnök hétfőn nem zárta ki amerikai csapatok bevetését Venezuelában. Nicolás Maduro pedig arról beszélt, hogy személyesen szeretne tárgyalni Trump elnökkel.

Jelenleg mintegy 15 ezer amerikai katona tartózkodik a térségben. A haditengerészet tájékoztatása szerint az USA négy hadihajót állomásoztat a nyugati Atlanti-óceánon, köztük a világ legfejlettebb repülőgép-hordozóját, az USS Gerald R. Fordot és három irányított rakétás rombolót.