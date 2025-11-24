ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
At Sea - OCTOBER 1: In this handout provided by the U.S. Navy, The USS Gerald R. Ford (CVN 78), front, transits the Strait of Gibraltar in formation with the Royal Moroccan Navy FREMM multipurpose frigate Mohammed VI (701), second from front, fast combat support ship USNS Supply (T-AOE 6), and the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Paul Ignatius (DDG-117), on October 1, 2025. Carrier Strike Group 12 is on a scheduled deployment in the U.S. 6th Fleet area of operation to support the warfighting effectiveness, lethality and readiness of U.S. Naval Forces, Europe-Africa, and defend U.S., Allied and partner interest in the region. (Photo by /U.S. Navy via )
Nyitókép: Getty Images/Hector Rodriguez/U.S. Navy

Várják a háborút Venezuelában, Donald Trump pszichológiai hadviselésre is készül

Infostart

Az amerikai kormányzat fokozta a katonai jelenlétet Venezuela térségben, 15 ezer katonával és hadihajókkal. Donald Trump nem zárta ki a csapatok bevetését a térségben.

Pszichológiai hadviselést tervez a Trump-adminisztráció Venezuela ellen: röplapok ledobását fontolgatják az ország fővárosában Caracasban Nicolás Maduro elnök meggyengítése érdekében. A Portfolio a CBS News értesülései alapján arról ír, hogy a műveletet akár a héten végrehajthatják, de végleges döntés még nem született.

Az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban több módon is fokozta a nyomást Maduróra: jelentős katonai erőket vonultatott fel a térségben, éleslövészeti gyakorlatokat tartott, és csapásokat mért feltételezett drogszállító hajókra a Karib-tengeren és a Kelet-Csendes-óceánon. Közben Donald Trump elnök hétfőn nem zárta ki amerikai csapatok bevetését Venezuelában. Nicolás Maduro pedig arról beszélt, hogy személyesen szeretne tárgyalni Trump elnökkel.

Jelenleg mintegy 15 ezer amerikai katona tartózkodik a térségben. A haditengerészet tájékoztatása szerint az USA négy hadihajót állomásoztat a nyugati Atlanti-óceánon, köztük a világ legfejlettebb repülőgép-hordozóját, az USS Gerald R. Fordot és három irányított rakétás rombolót.

