2025. november 29. szombat
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump: Amerika szárazföldi hadműveletbe kezd Venezuelában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok hamarosan megkezdi a venezuelai kábítószer-kereskedők elleni szárazföldi műveleteket – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

„A tengeren mintegy 85 százalékát megállítottuk (a venezuelai drogkereskedőknek). Valószínűleg Önök is észrevették, hogy az emberek nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, de nagyon hamar elkezdjük” – mondta Trump az amerikai hadsereggel folytatott online konferencián.

Hozzátette: „figyelmeztettük őket, hogy ne küldjenek mérget az országunkba”. Washington a drogkartelleket korábban terrorista szervezeteknek nyilvánította. Az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem elleni művelet jegyében az elmúlt két hónapban több tucat feltételezett drogszállító hajót semmisített meg a térségben, és több mint 80 emberrel, feltételezett kábítószer-kereskedőkkel végzett.

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

The European aerospace giant said it had found that intense radiation from the Sun could corrupt data crucial to flight controls.

2025. november 28. 20:53
Egyedül a magyar kormány nem támogatja megbízható hírekhez való hozzáférést
2025. november 28. 19:48
Mesterséges intelligencia: kiborult a szennyvíz miatt egy előadóművész, pert indít
