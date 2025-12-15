ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.65
usd:
328.49
bux:
109696.54
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
III. Amenhotep Kr. e. 14. századi fáraó újjáépített alabástromszobrai az egyiptomi Luxorban a leleplezésük napján, 2025. december 14-én. A memnóni kolosszusok néven ismert 14,5 méter, illetve 13,6 méter magas szoborpárt mintegy két évtized restaurálást követõen állítják ki a Nilus nyugati partján, arccal kelet felé. A több darabból összeállított kõfaragványok földrengésben omlottak le Kr. e. 1200 körül, késõbb darabjait és a hieroglifákkal borított talapzatokat a karnaki templomkomplexumban használták fel.
Nyitókép: MTI/MTVA

Igazi kolosszusok: felavatták III. Amenhotep egyiptomi fáraó óriási szobrait Luxorban – fotók

Infostart

Évtizedekig tartó restaurálás után hivatalosan felavatták vasárnap az ókori egyiptomi Újbirodalom királyának, III. Amenhotepnek egyiptomi alabástromból faragott két óriási szobrát a fáraónak Luxor nyugati részén lévő halotti templomában.

A Memnón-kolosszusok néven is ismert szobrok a fáraót ülve ábrázolják, arca kelet, a Nílus és a felkelő nap felé néz, fején a jellegzetes uralkodói fejdísz a kettős koronával. A kolosszusok lábán két kis szobor a fáraó feleségét, Tijét ábrázolja.

A szobrokat konzerválták, a darabjaikat összeállították és visszaállították őket az eredeti helyükre, a templom harmadik pilonjához (oszlop) – jelentette be közleményben az egyiptomi turisztikai és régészeti minisztérium.

Az időszámítás előtti XIV. századból származó, tehát több mint 3300 éves szobrok az Újbirodalom építészeti ambícióiról tanúskodnak, a magasságuk 14,5, illetve 13,6 méter.

A szobrok újbóli felállítása alkalmából tartott ünnepségen Serif Fati turisztikai és régészeti miniszter is részt vett, aki a rekonstrukciós munkálatokat „az ókori Egyiptom civilizációja legfontosabb emlékei megőrzése és újraélesztése érdekében tett fontos fejlődésnek és megkülönböztetett erőfeszítésnek” nevezte. Hozzátette, hogy a terv hozzájárult Luxornak, mint világszerte elsődleges kulturális és turisztikai célpontnak a megszilárdításához.

Luxor, 2025. december 14. Serif Fathi egyiptomi turisztikai és mûemlékvédelmi miniszter (középen áll) és munkatársai III. Amenhotep Kr. e. 14. századi fáraó újjáépített alabástromszobrainál az egyiptomi Luxorban a leleplezésük napján, 2025. december 14-én. A memnóni kolosszusok néven ismert 14,5 méter, illetve 13,6 méter magas szoborpárt mintegy két évtized restaurálást követõen állítják ki a Nilus nyugati partján, arccal kelet felé. A több darabból összeállított kõfaragványok földrengésben omlottak le Kr. e. 1200 körül, késõbb darabjait és a hieroglifákkal borított talapzatokat a karnaki templomkomplexumban használták fel. MTI/EPA
Luxor, 2025. december 14. Serif Fathi egyiptomi turisztikai és mûemlékvédelmi miniszter (középen áll) és munkatársai III. Amenhotep Kr. e. 14. századi fáraó újjáépített alabástromszobrainál az egyiptomi Luxorban a leleplezésük napján, 2025. december 14-én. A memnóni kolosszusok néven ismert 14,5 méter, illetve 13,6 méter magas szoborpárt mintegy két évtized restaurálást követõen állítják ki a Nilus nyugati partján, arccal kelet felé. A több darabból összeállított kõfaragványok földrengésben omlottak le Kr. e. 1200 körül, késõbb darabjait és a hieroglifákkal borított talapzatokat a karnaki templomkomplexumban használták fel. MTI/EPA

A helyreállítási munkákat a Memnón-kolosszusok és III. Amenhotep temploma helyreállításának projektje keretében végezték. A program 1998-ban indult az egyiptomi Régészeti Legfelsőbb Tanács és a kairói Német Régészeti Intézet együttműködésében.

Mohamed Iszmail Háled, a Legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára elmondta, hogy a munkák - a restaurálástól a dokumentáción, az újbóli összerakáson és felállításon át - majdnem két évtizedet vettek igénybe. Hozzátette, hogy a munkák során a régészeti konzerválás legkorszerűbb tudományos módszereit és nemzetközileg elfogadott normáit alkalmazták.

Az egyik legnagyobb fáraó, III. Amenhotep az ötszáz éven át tartó Újbirodalom idején uralkodott i.e. 1390 és 1353 között. Uralkodását jólét és nagyszabású építkezések jellemezték. Ezek egyike a luxori halotti temploma, ahol a Memnón-kolosszusok álltak, valamint a núbiai (ma Szudán) Szoleb temploma.

A fáraó múmiája a kairói múzeumban látható.

A kolosszusokat, valamint a halotti templomot i.e. 1200 táján egy erős földrengés döntötte le

– mondta el Mohamed Iszmail Háled. A szobrok darabokra törtek, a darabokat részben elhordták, a talpazatot is szétszórták, egyes tömbjeit a karnaki templomban használták fel újra, de a régészek összegyűjtötték őket a kolosszusok újbóli felépítéséhez – közölte a régészeti tárca.

A vasárnapi szoboravatást hat héttel a Nagy Egyiptomi Múzeumnak a gízai piramisok és a szfinx közelében történt megnyitása után tartották.

Kezdőlap    Külföld    Igazi kolosszusok: felavatták III. Amenhotep egyiptomi fáraó óriási szobrait Luxorban – fotók

egyiptom

régészet

luxor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új vezetőket nevezett ki a Binx

Új vezetőket nevezett ki a Binx

Új tagok, ismert piaci vezetők csatlakoztak a Binx neobank igazgatóságához. Kalocsai Zsolt, Gauder Milán, Végh Richárd és Kozma András aktív, stratégiai szerepet fognak betölteni a BinX növekedési tervének megvalósításában - közölte a társaság. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy könnyebbség érkezhet hamarosan a hitelt nyögő magyaroknak: asztalra csap az MNB

Nagy könnyebbség érkezhet hamarosan a hitelt nyögő magyaroknak: asztalra csap az MNB

A Magyar Nemzeti Bank kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Local media name the gunmen as Sajid Akram, 50, who died at the scene, and Naveed Akram, 24, who's in a critical condition. They reportedly had links to the Islamic State group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 08:55
Lopott Porchéval borult New York belvárosában, videó is készült róla
2025. december 15. 08:29
Búcsút kell vennie nagy kedvenceitől Japánnak
×
×
×
×