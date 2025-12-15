200 orosz katona nagy pácban lehet Kupjanszkban

"A helyzet folyamatosan alakul, mivel az oroszok jelenleg gyakorlatilag bekerítve vannak a városban, és fokozatos kiszorításuk zajlik. Könnyebb lenne kizárólag azokra az állásokra csapást mérni, ahol az oroszok beásták magukat, ez azonban civil áldozatokat és felesleges rombolást okozhatna, amit szeretnénk elkerülni. Ezenkívül az ukrán katonai veszteségeket is minimálisra akarjuk csökkenteni" - fejtette ki a szóvivő. Hozzáfűzte, hogy Kupjanszkban az orosz erők az északi részekről kissé a városközpont felé húzódtak vissza.

The situation in Kupyansk according to available fragmented objective data. Map: @z_arhiv



The situation is developing rapidly, often the positions in the city resemble a layered pie, and in some parts of the city there are no stable fortifications on either side.



Trehubov szavai szerint a harkivi régióban lévő Vovcsanszknál az orosz erők támadó műveletekkel és beszivárgással próbálkoznak. "Az ukrán védvonal most a Vovcsa folyó mentén épül fel" - tette hozzá.

Jurij Fedorenko, az ukrán 429. számú drónezred katonája egy tévéműsorban elmondta, hogy Kupjanszknál az orosz megszállók az Oszkil folyó alatt futó csöveken keresztül próbáltak átjutni, de ezt mostanra megállították. "A cső megrongálódott, jelenleg a megszállók csak fedezékként használják, és próbálják kijavítani" - tette hozzá Fedorenko.

A vezérkar hétfő reggeli összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége megközelítette az 1 millió 190 ezret, az ukrán erők vasárnap megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 64 tüzérségi és két légvédelmi rendszert, valamint 653 drónt.