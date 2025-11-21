ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Az orosz hadsereg csapást mért a dél-ukrajnai Herszon város gyerekkórházára.
Nyitókép: X / Larysa Dir

Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij közölte: Kijev nem fog éles kijelentéseket tenni az amerikai békejavaslatról. A Kreml szerint Moszkva nem kapott hivatalos tájékoztatást Washington .

Az ukrán vezetés nem fog éles kijelentéseket tenni, és elkötelezett a világos, őszinte munka mellett – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervét kommentálva.

Az államfő megerősítette, hogy csütörtökön találkozott Kijevben az Egyesült Államok képviselőivel.

„Jelentős delegáció és nagyon komoly beszélgetés volt. Az amerikai fél benyújtotta pontokba szedett javaslatait arra vonatkozóan, miként lehet az ő elképzelésük szerint véget vetni a háborúnak”

– nyilatkozta, hozzátéve: „a háború első napjaitól kezdve egy rendkívül egyszerű álláspontot képviselünk:

Ukrajnának békére van szüksége. És valódi békére, olyanra, amelyet nem tör össze egy harmadik invázió.

Méltó békére, hogy a feltételek tisztelettel legyenek megfogalmazva függetlenségünk, szuverenitásunk és az ukrán nép méltósága iránt”

– írta Zelenszkij csütörtök éjjel közzétett Telegram-bejegyzésében.

Emlékeztetett, hogy az elmúlt napokban sok tárgyalás zajlott európai vezetőkkel.

„Arra számítok, hogy a közeljövőben beszélek Trump elnökkel. Tisztában vagyunk azzal, hogy Amerika ereje és támogatása valóban közelebb hozhatja a békét, és nem akarjuk ezt elveszíteni. Azt is tudjuk, hogy Oroszországnak nincs valódi békeszándéka, különben nem is indították volna el ezt a háborút” – fogalmazott, hozzátéve:

Oroszország egész évben csak egyetlen dologra törekedett: elhalasztani a szankciókat és még több időt nyerni a háborúhoz.

Az ukrán elnök pénteken telefonon beszélt több európai vezetővel. „Megvitattuk az Ukrajna és egész Európa békéjét szolgáló tervet. Értékeljük az Egyesült Államok, Trump elnök és csapatának erőfeszítéseit. Dolgozunk azon a dokumentumon, amelyet az amerikai fél készített. Ez egy olyan terv kell legyen, amely valódi és méltó békét biztosít” – írta a Telegramon Emmanuel Macron francia elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése után.

Kreml: „hatékony orosz offenzívával kényszerítik békés rendezésre Zelenszkijt”

Oroszország tud az Egyesült Államok béketervének lehetséges változatairól, de hivatalos tájékoztatást nem kapott róluk – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken újságíróknak kérdésre válaszolva.

A Kreml szóvivője szerint Moszkva és Washington nem tárgyalt konkrétan a 28 pontos amerikai béketervről.

Fontosnak és szükségesnek nevezte Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervbe vett újabb csúcstalálkozóját, megjegyezve, hogy azt megelőzően a szakértőknek el kell végezniük „házi feladatukat”, elő kell készíteniük a találkozót. Hangsúlyozta, hogy az orosz–amerikai kapcsolatokat soha nem szakították meg a felek, és nem is akarják megszakítani.

Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a béketárgyalásokra. Leszögezte, hogy Moszkva a rendezés kérdésében továbbra is arról a platformról tárgyal, mint amelyről Putyin és Trump alaszkai találkozóján tette. Hozzátette viszont, hogy a Kreml nem akar "megafonüzemmódban" tárgyalni Ukrajnáról, mert érdeke a tárgyalások sikere.

Úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "rezsimjének" most kell döntenie a békés rendezésről, mert később már késő lesz.

„Döntéshozatala szabadságának tere egyre szűkül azzal párhuzamosan, hogy a orosz fegyveres erők támadó műveleteinek eredményeképpen területeteket veszít Ukrajna” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a hatékony orosz offenzívával „kényszerítik békés rendezésre Zelenszkijt”.

Emlékeztetett arra, hogy Putyin „szervezett bűnözői csoportnak” minősítette az ukrán kormányzatot, miután Valerij Geraszimov csütörtök este egyebek között arról tett neki jelentést, hogy az ukrán politikai vezetés nem ad parancsot a megadásra a bekerített ukrán katonáknak. A szóvivő hozzátette: Harkiv megyében, az Oszkil folyó bal partján ötezer ukrán katona van körülzárva.

