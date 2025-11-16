ARÉNA - PODCASTOK
Az Iráni Atomenergia Szervezet által 2019. november 5-én közreadott kép a közép-iráni Natanzban lévő urándúsító üzem centrifugáiról. 2020. július 2-i jelentések szerint balesetben megrongálódott egy félig kész épület a natanzi urándúsító telep mellett, de a centrifugáknak helyet adó létesítményben nem esett kár, az zavartalanul működik, és emberi sérülés sem történt.
Nyitókép: Az Iráni Atomenergia Szervezet által 2019. november 5-én közreadott kép a közép-iráni Natanzban lévő urándúsító üzem centrifugáiról. (MTI/AP/Iráni Atomenergia Szervezet)

Irán mindent tagad atomügyben

Infostart / MTI

Iránban jelenleg az ország egyetlen nukleáris létesítményében sem folyik urándúsítás - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

"Iránban nem folyik be nem jelentett nukleáris dúsítás. Minden létesítményünk (a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) ellenőrzése alatt áll" - szögezte le a tárcavezető, hozzátéve, hogy "jelenleg semmilyen dúsítás nem folyik, mert a dúsító létesítményeket támadás érte".

Világossá tette ugyanakkor, hogy Iránnak elvitathatatlan és tagadhatatlan joga van ahhoz, hogy békés célú nukleáris tevékenységet végezzen, beleértve az urándúsítást is. Mint mondta, ezzel a jogával Irán a jövőben is élni fog, és bízik abban, hogy a nemzetközi közösség, beleértve az Egyesült Államokat, elismeri Teherán ehhez fűződő jogait, és megérti, hogy Irán soha nem fog lemondani a jogairól.

Irán atomprogramjának lelepleződése óta váltig állítja, hogy nukleáris tevékenysége kizárólag békés célokat szolgál, de a nyugati országok attól tartanak, hogy Irán nukleáris fegyver előállításának képességére törekszik. Ezt Teherán mindvégig tagadta.

A síita állam 2015-ben megállapodást kötött a nemzetközi közösséggel, amelyben vállalta atomprogramja korlátozását, cserébe az országot sújtó szankciók jelentős részének feloldásáért, de ebből Donald Trump amerikai elnök 2018-ben egyoldalúan kiléptette az Egyesült Államokat, és visszaállította az Iránt sújtó büntetőintézkedéseket. Ezt követően Irán sem tartotta be a megállapodás ráeső részét. Az egyezmény emellett 2025-ben lejárt.

Izrael és az Egyesült Államok a nyáron katonai csapásokat mért a síita állam több nukleáris létesítményére.

