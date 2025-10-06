ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.53
usd:
332.57
bux:
100401.27
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Izrael ellen tüntetnek irániak Teheránban 2025. június 14-én. Az előző nap az izraeli légierő sorozatos csapásokat indított Irán nukleáris képességei gyengítésének és nagy hatótávolságú rakétái megsemmisítésének érdekében, és támadás érte a Forradalmi Gárda teheráni főhadiszállását is. Válaszul Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Izraelt.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Irán megmakacsolta magát

Infostart / MTI

Teherán jelenleg nem tervezi a nukleáris programjáról szóló tárgyalások újrakezdését az európai országokkal, az Iránra kirótt szankciók megújítása ellenére sem - jelentette ki hétfőn a síita állam külügyi szóvivője.

Sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai elmondta, Irán jelenleg a szankciók hatásait és következményeit vizsgálja, ám hozzátette azt is, hogy a diplomáciai kapcsolatokat továbbra is fenn akarja tartani ezen országokkal, beleértve az ezzel járó egyeztetéseket is.

"Minden esetben, amikor úgy látjuk, hogy a diplomácia hatékony eszköz lehet, országunk érdekeivel és prioritásaival összhangban fogunk döntéseket hozni" - szögezte le.

Az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodásban részes, E3-csoportként ismert három európai hatalom, az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország augusztus végén közösen kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsánál az úgynevezett snapback-mechanizmus elindítását, azzal az indokkal, hogy Irán súlyosan megsérti a megállapodásból eredő kötelezettségeit.

A folyamat az E3-csoport által meghatározott 30 napos türelmi időszak után lezárult, így szeptember végén ismét érvénybe léptek a Teheránnal szemben bevezetett, a 2015-ös atomalku nyomán enyhített vagy feloldott BT-szankciók.

A nyugati országok szerint félő, hogy Irán atombombát akar előállítani, Irán azonban ezt tagadja, és azt hangoztatja, hogy nukleáris fejlesztései békés célokat szolgálnak.

Kezdőlap    Külföld    Irán megmakacsolta magát

irán

atomprogram

szankciók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a vártnál is nagyobb győzelmet aratott Andrej Babis, de hosszú kormányalakítás jöhet

Szakértő: a vártnál is nagyobb győzelmet aratott Andrej Babis, de hosszú kormányalakítás jöhet

Csehországban az ANO mozgalom még az előzetes várakozásoknál is nagyobb fölénnyel nyerte meg a hétvégi képviselőházi választásokat. Andrej Babis korábbi kormányfő a kampányban reálbér-növekedést és a nyugdíjkorhatár visszaállítását ígérte, ugyanakkor Orbán Viktor régi politikai szövetségesétől a külpolitikában nagy változásokra nem számít Mészáros Andor, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense.
 

Bár megnyerte a cseh választásokat, Andrej Babis egyelőre mégsem alakíthat kormányt

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

Idén eddig több forrást vont be az Államadósság Kezelő Központ, mint amennyi az éves terv teljesítéséhez szükséges. A teljesítési mutató az év első kilenc hónapjában 115 százalékon állt – mondta el az InfoRádióban Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató-helyettese.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Földbe döngölik az eurót a francia kormány bukása miatt

Földbe döngölik az eurót a francia kormány bukása miatt

Kifejezetten erős héten van túl a forint a dollárral és az euróval szemben is, a hazai fizetőeszköz mindkét kulcsdevizával szemben 1 százalék körül erősödött. A forint a mostani hetet is erősen indítja az euróval szemben, miközben a dollár árfolyama a 331,2-es szint körül ingadozik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul a dióhorror a piacokon: lépj időben, ez a trükk megmentheti még a megfeketedett termést is

Indul a dióhorror a piacokon: lépj időben, ez a trükk megmentheti még a megfeketedett termést is

Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk, hogyan mentheted meg egyszerűen, úgy, hogy még karácsonyra is maradjon bejglinek való. Tényleg működik, mi kipróbáltuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

He criticised the "partisan appetites" of political factions, who he said had refused to compromise.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 14:46
Szakértő: a vártnál is nagyobb győzelmet aratott Andrej Babis, de hosszú kormányalakítás jöhet
2025. október 6. 14:12
Ki lehet Trump utódja? Rubio meglepő választ adott
×
×
×
×