Irán megmakacsolta magát

Sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai elmondta, Irán jelenleg a szankciók hatásait és következményeit vizsgálja, ám hozzátette azt is, hogy a diplomáciai kapcsolatokat továbbra is fenn akarja tartani ezen országokkal, beleértve az ezzel járó egyeztetéseket is.

"Minden esetben, amikor úgy látjuk, hogy a diplomácia hatékony eszköz lehet, országunk érdekeivel és prioritásaival összhangban fogunk döntéseket hozni" - szögezte le.

Az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodásban részes, E3-csoportként ismert három európai hatalom, az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország augusztus végén közösen kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsánál az úgynevezett snapback-mechanizmus elindítását, azzal az indokkal, hogy Irán súlyosan megsérti a megállapodásból eredő kötelezettségeit.

A folyamat az E3-csoport által meghatározott 30 napos türelmi időszak után lezárult, így szeptember végén ismét érvénybe léptek a Teheránnal szemben bevezetett, a 2015-ös atomalku nyomán enyhített vagy feloldott BT-szankciók.

A nyugati országok szerint félő, hogy Irán atombombát akar előállítani, Irán azonban ezt tagadja, és azt hangoztatja, hogy nukleáris fejlesztései békés célokat szolgálnak.