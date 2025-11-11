ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.12
usd:
333.89
bux:
106810
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Anton Petrus

Újabb dróntámadás érte Romániát

Infostart / MTI

Ismét román területen értek földet egy drón roncsai keddre virradó éjszaka, miután Oroszország újabb légitámadást intézett a román határ közelében lévő ukrán célpontok ellen - közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).

A radarok észlelték a román légtér közvetlen közelében repülő drónok jelenlétét és riasztották a légvédelmet, az ország délkeleti térségének ködös időjárása azonban a közlemény szerint nem tette lehetővé a járőrszolgálat vadászgépeinek felszállását. A katasztrófavédelem a telefonokra küldött RO-Alert üzenettel figyelmeztette az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát a becsapódások veszélyére.

A MAPN közleménye szerint az ukrán Izmail város folyami kikötője környékéről nagyszámú robbanás hallatszott, nem sokkal 1 óra után pedig egy lakossági bejelentés érkezett a 112-es segélyhívóra, amely szerint egy légi jármű roncsai csapódtak be a román oldalon, a határtól 5 kilométernyire fekvő Grindu község térségében.

A becsapódás nyomán nem keletkezett tűz, a területet lezárták. A helyszínre érkezett román katonák szerint egy drón roncsai értek földet román területen. Nicusor Dan román államfő újságírók érdeklődésére reagálva úgy értékelte: balesetről lehet szó, "korábban is történt hasonló eset".

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács szeptember végén egészítette ki a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet.

Kezdőlap    Külföld    Újabb dróntámadás érte Romániát

dróntámadás

románia

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat

Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat
A tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb infláció), valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5 százalékra emeli az idei és jövő évi hiánycélt is – árulta el egy háttérbeszélgetésen Nagy Márton, aki részletezte azt a kormányzati szándékot is, hogy a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják kézhez. Beszélt a banki extraprofitadó emelésének lehetőségéről is és arról, hogy mikor nem marad mozgatható tartalék a költségvetésben.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra az állami nyugdíj kiszámíthatóságáról és a járadék fontosságáról

Újra az állami nyugdíj kiszámíthatóságáról és a járadék fontosságáról

Farkas András 2025. november 1-én fejtette ki írásom kapcsán a gondolatait a nyugdíjrendszer aktuális kérdéseiről. Sajnos a cikk több ténybeli, illetve logikai ellentmondást tartalmaz, amelyet fontosnak tartok feloldani – ezért született a jelen írás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől retteg most több millió magyar: teljesen elszegényedhetnek pár éven belül?

Ettől retteg most több millió magyar: teljesen elszegényedhetnek pár éven belül?

Jelentős változást hoztak az elmúlt hónapok a magyar lakosság pénzügyi közérzetében és várakozásaiban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 09:44
Egyszerre több per is fut a ChatGPT ellen az öngyilkosságok miatt
2025. november 11. 07:45
Megszületett a nagy döntés az Egyesült Államokban
×
×
×
×