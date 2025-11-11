Újabb dróntámadás érte Romániát

A radarok észlelték a román légtér közvetlen közelében repülő drónok jelenlétét és riasztották a légvédelmet, az ország délkeleti térségének ködös időjárása azonban a közlemény szerint nem tette lehetővé a járőrszolgálat vadászgépeinek felszállását. A katasztrófavédelem a telefonokra küldött RO-Alert üzenettel figyelmeztette az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát a becsapódások veszélyére.

A MAPN közleménye szerint az ukrán Izmail város folyami kikötője környékéről nagyszámú robbanás hallatszott, nem sokkal 1 óra után pedig egy lakossági bejelentés érkezett a 112-es segélyhívóra, amely szerint egy légi jármű roncsai csapódtak be a román oldalon, a határtól 5 kilométernyire fekvő Grindu község térségében.

??Geran-136 drone crashed in Romania??



F-16s on duty couldnt take off due to weather last nighthttps://t.co/8kzxFPGETY pic.twitter.com/Q68On3GpIJ — Modern Warfare with Dacian Draco???? (@DacianDracoMW3) November 11, 2025

A becsapódás nyomán nem keletkezett tűz, a területet lezárták. A helyszínre érkezett román katonák szerint egy drón roncsai értek földet román területen. Nicusor Dan román államfő újságírók érdeklődésére reagálva úgy értékelte: balesetről lehet szó, "korábban is történt hasonló eset".

Overnight, a massive Russian Geran-2 drone attack was carried out on Odesa Oblast, which is still ongoing. Approximately 50 drones have been used, with around 40 attacking the port city of Reni on the border with Romania.



In Reni, the main target was the port and energy… pic.twitter.com/JcLIaQnN94 — Henri José (Gloria Finis ?? The opinion ??) (@ThetruthDW) November 11, 2025

A korábbi légtérsértésekre reagálva a román Legfelsőbb Védelmi Tanács szeptember végén egészítette ki a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást. Azóta a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO eljárásai alapján a katonai parancsnokság dönthet.