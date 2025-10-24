Sokkoló felvétel készült a villamos hátulján „szörföző” fiatal tragikus balesetéről

A tragédia egy hónapja történt egy éjszaka Melbourne-ben, de a rendőrség csak jóval később kapott róla értesítést – írta a Bors a Daily Mail alapján.

A videót csütörtökön közölték.Egy 18 éves fiatal látható rajta, amint a villamos hátuljába kapaszkodva utazik. A veszélyes trend, a villamos- vagy metrószörfözés nevet kapta, és az elmúlt időszakban több áldozatot is követelt világszerte.

A fiú elveszítette a fogását, megpróbált leugrani, de elbotott és beverte a fejét az aszfaltba. ELájult, amikor egy barátja odarohant. Aztán mentőt is hívtak, de hiába: nem tudták megmenteni az életét.