2025. október 21. kedd
Az Austrian Airlines (AUA) osztrák nemzeti légitársaság repülõgépei a koronavírus-járvány miatt a BécsSchwechati nemzetközi repülõtéren várakoznak 2020. május 7-én. Sajtójelentések szerint a bécsi székhelyû AUA, amely a német Lufthansa leányvállalata, 1100 alkalmazottját fogja elküldeni 2023-ig.
Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna

Ausztria is elkezdte: visszatoloncolták az első afgán migránst

Infostart

A márciusban hivatalba lépett, Christian Stocker néppárti kancellár vezette koalíciós kormány a menekültpolitika jelentős szigorítását hirdette meg. Ennek része a kitoloncolások végrehajtása is, amit most egy afganisztáni példával támasztott alá.

Több osztrák hírportál számolt be arról, hogy kedd reggel az illetékes hatóságok az első afganisztáni személyt toloncolták vissza szülőhazájába azóta, hogy a radikális iszlamista tálib rezsim 2021-ben hatalomra került. A férfit Ausztriában többek között súlyos szexuális bűncselekményekért ítéltek el.

Akárcsak hasonló esetben Németországban, az elmúlt hetekben Ausztriában is nagy port kavart, hogy Kabulba utazott egy osztrák delegáció a deportálás, illetve a visszafogadás lehetőségének megvitatása céljából. Nem sokkal később ismertté vált, hogy a kitoloncolás harminc afganisztáni migránst érinthet. A tárgyalások részletei nem ismertek, mindenesetre az első bűnözőt reggel útnak indították. A néppárti belügyminiszter, Gerhard Karner ezzel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy

további kitoloncolásokat készítenek elő.

Ezt a kemény és szükséges intézkedést folytatják – jelentette ki a miniszter.

Christian Stocker kancellár korábban hangsúlyozta, hogy zéró tolerancia érvényesül azokkal szemben, akik bűncselekmények elkövetése miatt elvesztették tartózkodás jogukat: származásuktól függetlenül el kell hagyniuk Ausztriát.

A beszámolók szerint kedden Isztambul érintésével egy 1994-ben született férfit szállítottak vissza Afganisztánba. A férfit testi sértés és nemi erőszak miatt ítélték le.

A kormány ezt megelőzően három szíriai bűnözőt toloncolt vissza hazájába, ezt követően pedig egy személyt Szomáliába. Ez arra utal, hogy a deportálásokat olyan országokba is végrehajtják, amelyekben a helyzet kritikus – utaltak rá az osztrák portálok.

A történekre reagált az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely a tavaly szeptemberi választási győzelmét mindenekelőtt az illegális bevándorlás elleni határozott fellépésének köszönhette. Az országos népszerűségi listát továbbra is vezető párt biztonságpolitikai szóvivője felrótta Stocker pártjának, hogy miközben most – mint fogalmazott „a tengerben egy cseppet" ünnepel, tárva-nyitva hagyja a kapukat az illegális és tömeges bevándorlás előtt. A mostani kitoloncolásokkal valójában becsapják a lakosságot – fogalmazott a szóvivő.

ausztria

menekültek

kitoloncolás

