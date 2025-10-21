Ausztria is elkezdte: visszatoloncolták az első afgán migránst

Több osztrák hírportál számolt be arról, hogy kedd reggel az illetékes hatóságok az első afganisztáni személyt toloncolták vissza szülőhazájába azóta, hogy a radikális iszlamista tálib rezsim 2021-ben hatalomra került. A férfit Ausztriában többek között súlyos szexuális bűncselekményekért ítéltek el.

Akárcsak hasonló esetben Németországban, az elmúlt hetekben Ausztriában is nagy port kavart, hogy Kabulba utazott egy osztrák delegáció a deportálás, illetve a visszafogadás lehetőségének megvitatása céljából. Nem sokkal később ismertté vált, hogy a kitoloncolás harminc afganisztáni migránst érinthet. A tárgyalások részletei nem ismertek, mindenesetre az első bűnözőt reggel útnak indították. A néppárti belügyminiszter, Gerhard Karner ezzel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy

további kitoloncolásokat készítenek elő.

Ezt a kemény és szükséges intézkedést folytatják – jelentette ki a miniszter.

Christian Stocker kancellár korábban hangsúlyozta, hogy zéró tolerancia érvényesül azokkal szemben, akik bűncselekmények elkövetése miatt elvesztették tartózkodás jogukat: származásuktól függetlenül el kell hagyniuk Ausztriát.

A beszámolók szerint kedden Isztambul érintésével egy 1994-ben született férfit szállítottak vissza Afganisztánba. A férfit testi sértés és nemi erőszak miatt ítélték le.

A kormány ezt megelőzően három szíriai bűnözőt toloncolt vissza hazájába, ezt követően pedig egy személyt Szomáliába. Ez arra utal, hogy a deportálásokat olyan országokba is végrehajtják, amelyekben a helyzet kritikus – utaltak rá az osztrák portálok.

A történekre reagált az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely a tavaly szeptemberi választási győzelmét mindenekelőtt az illegális bevándorlás elleni határozott fellépésének köszönhette. Az országos népszerűségi listát továbbra is vezető párt biztonságpolitikai szóvivője felrótta Stocker pártjának, hogy miközben most – mint fogalmazott „a tengerben egy cseppet" ünnepel, tárva-nyitva hagyja a kapukat az illegális és tömeges bevándorlás előtt. A mostani kitoloncolásokkal valójában becsapják a lakosságot – fogalmazott a szóvivő.