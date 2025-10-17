Migrációkutató: nemet mond az európai jobboldal az EU migrációs paktumára

Egyre hevesebb politikai viták övezik az Európai Unió közös migrációs és menekültügyi paktumát – hívja fel a figyelmet új elemzésében a Migrációkutató Intézet.

Németország új szabályozás bevezetésére készül. Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter október 9-én nyújtott be a Bundestagban egy törvénytervezetet arról, hogy a közös európai menekültügyi rendszert ültessék bele a német jogba” – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina. A Migrációkutató Intézet vezető elemzője szerint a miniszter abban bízik, hogy ezzel biztosítani lehet a jövőben a bevándorlók igazságosabb elosztását a tagállamok között.

Alexander Dobrindt másodlagos migrációs központok létrehozását is javasolta, ahová azokat helyeznék el, akikért a dublini rendelet értelmében egy másik tagállam a felelős. Mindez az jelenti, hogy a német szövetségi kormány abban bízik, hogy az EU közös migrációs és menekültügyi paktuma orvosolni tudja majd a bevándorlás okozta biztonsági problémákat, illetve egyéb más kihívásokat a tagállamok számára – jelezte a szakértő.

A közép-európai országok viszont nem bíznak ebben, Varsóban október 11-én több mint tízezren vonultak az utcára, hogy tüntessenek az illegális migráció, az uniós migrációs paktum, illetve a Donald Tusk miniszterelnök vezette kormány ellen – fűzte hozzá Dócza Edith Krisztina. A megmozdulást a Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság párt szervezte, amely sürgette egy népszavazás kiírását is.

Az október 3-4. között tartott csehországi választásokat is az illegális bevándorlás elleni közhangulat döntötte el a Migrációkutató Intézet munkatársa szerint, ezért végzett az első helyen 43,51 százalékkal a jobboldali elégedetlen polgárok koalíciója, az ANO. Közben megkezdődtek a koalíciós tárgyalások is más pártokkal, jelenleg pedig úgy néz ki, hogy Andrej Babiš lesz Csehország új miniszterelnöke. Ő az elsők között beszélt arról, hogy az új EU-s szabályozás nem az irreguláris migrációt fogja mérsékelni, hanem meghívólevél lesz a migránsok számára.

Az illegális bevándorlás Hollandiát is súlyos próba elé állítja. Az országban október 29-én választásokat tartanak, mert a szigorításokat szorgalmazó Szabadságpárt kilépett a kormánykoalícióból – mondta Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.