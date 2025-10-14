FSZB: újabb magas rangú katonatiszt ellen készült merénylet Moszkvában - videó

Az FSZB őrizetbe vett négy gyanúsítottat; három orosz állampolgárt, akinek a tervezett bűncselekmény nyomait kellett volna eltüntetnie utólag, és egy olyan negyedik embert, aki egy meg nem nevezett közép-ázsiai országból érkezett, és aki az orosz védelmi minisztérium magas rangú vezetője elleni terrorcselekmény közvetlen végrehajtója lett volna. A nevüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az FSZB szerint a kijelölt végrehajtót az a Szaidakbar Gulomov szervezte be, aki ellen Oroszország és Üzbegisztán már korábban nemzetközi körözést rendelt el, mert részt vett Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-én történt meggyilkolásában. Az FSZB szerint a tábornokot, aki az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőin parancsnoka volt, az ukrán biztonsági szolgálat távirányítású pokolgéppel ölte meg akkor Moszkvában.

BREAKING NEWS



The FSB prevented a terrorist attack on a Russian officer



The crime was planned on the orders of Ukrainian intelligence services;



The preparation involved leaders of the terrorist organization "Islamic State," banned in Russia;



The crime was planned…

A tájékoztatás szerint ezúttal Gulomov Ukrajna és nyugat-európai országok területéről irányította és pénzelte a végrehajtókat közvetítők segítségével, valamint különböző eszközökkel látta el őket házi készítésű robbanószerkezet összeszereléséhez. Az alkotórészeket drónokról dobták le Oroszország területére. A pokolgépet egy kerékpárra erősítették egy lopásgátló lakattal. A biciklit a merénylőnek a kiszemelt áldozat házának bejáratához kellett eljuttatnia, a főváros egyik sűrűn lakott negyedében. A robbanószerkezet hatótávolsága 70 méter volt, és megölte volna a merénylőt is.

A gyanúsított az orosz szakszolgálat által közzétett videófelvételen orosz nyelven beismerő vallomást tett. Képsorokat tettek közzé arról is, ahogy a hatóságok a férfit az utcán éjjel őrizetbe veszik, és arról, hogy a kerékpárt egy robot segítségével felrobbantják az úttest közepén.

FSB has foiled a terrorist attack in Moscow targeting a high-ranking Russian Defense Ministry official that was allegedly being organized under the direction of Ukrainian special services



Video: FSB press service/TASS pic.twitter.com/uDSzNDpWUG — TASS (@tassagency_en) October 13, 2025

Az ügyben terrorcselekmény és robbanóanyagok vagy robbanószerkezetek illegális birtoklása címén indult büntetőeljárás.