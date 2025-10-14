ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.03
usd:
338.28
bux:
0
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Federal security service. Russian FSB officer in assault gear
Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

FSZB: újabb magas rangú katonatiszt ellen készült merénylet Moszkvában - videó

Infostart / MTI

Megakadályoztak egy magas rangú orosz katonatiszt elleni merényletet Moszkvában, a terrortámadást az ukrán titkosszolgálatok az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel együttműködésben készítették elő - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Az FSZB őrizetbe vett négy gyanúsítottat; három orosz állampolgárt, akinek a tervezett bűncselekmény nyomait kellett volna eltüntetnie utólag, és egy olyan negyedik embert, aki egy meg nem nevezett közép-ázsiai országból érkezett, és aki az orosz védelmi minisztérium magas rangú vezetője elleni terrorcselekmény közvetlen végrehajtója lett volna. A nevüket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az FSZB szerint a kijelölt végrehajtót az a Szaidakbar Gulomov szervezte be, aki ellen Oroszország és Üzbegisztán már korábban nemzetközi körözést rendelt el, mert részt vett Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-én történt meggyilkolásában. Az FSZB szerint a tábornokot, aki az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőin parancsnoka volt, az ukrán biztonsági szolgálat távirányítású pokolgéppel ölte meg akkor Moszkvában.

A tájékoztatás szerint ezúttal Gulomov Ukrajna és nyugat-európai országok területéről irányította és pénzelte a végrehajtókat közvetítők segítségével, valamint különböző eszközökkel látta el őket házi készítésű robbanószerkezet összeszereléséhez. Az alkotórészeket drónokról dobták le Oroszország területére. A pokolgépet egy kerékpárra erősítették egy lopásgátló lakattal. A biciklit a merénylőnek a kiszemelt áldozat házának bejáratához kellett eljuttatnia, a főváros egyik sűrűn lakott negyedében. A robbanószerkezet hatótávolsága 70 méter volt, és megölte volna a merénylőt is.

A gyanúsított az orosz szakszolgálat által közzétett videófelvételen orosz nyelven beismerő vallomást tett. Képsorokat tettek közzé arról is, ahogy a hatóságok a férfit az utcán éjjel őrizetbe veszik, és arról, hogy a kerékpárt egy robot segítségével felrobbantják az úttest közepén.

Az ügyben terrorcselekmény és robbanóanyagok vagy robbanószerkezetek illegális birtoklása címén indult büntetőeljárás.

Kezdőlap    Külföld    FSZB: újabb magas rangú katonatiszt ellen készült merénylet Moszkvában - videó

moszkva

merényletkísérlet

fszb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új kormányzati terv Németországban: lottón sorsolnák ki a hadköteleseket

Új kormányzati terv Németországban: lottón sorsolnák ki a hadköteleseket

Régóta tart a huzavona Németországban a 2011-ben megszüntetett kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséről. A kormánypártok a közelmúltban svéd mintára az önkéntességet előnyben részesítő modell mellett döntöttek, amit most sajátos dán mintára sorkötelezettséggel fűszereznének meg.
VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Érkeznek ma fontos hazdasági adatok, hiszen Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed - ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt. Ráadásul ma elindul a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, erre is közelről figyelnek a befektetők: az amerikai nagybankok nyitják a sort, ma ismerhetjük meg a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs számait is. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában esést láthatunk, Európában pedig felemásan indulhat a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni

Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni

Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés, aztán erős fordulhat jöhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli hostages and Palestinian detainees freed as Trump hails 'historic dawn' in Middle East

Israeli hostages and Palestinian detainees freed as Trump hails 'historic dawn' in Middle East

A major hostage and prisoner exchange marks a significant step towards ending two years of war in Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 07:02
Kémelhárítási útmutatót adtak ki, részletesen be is mutatták
2025. október 14. 06:00
Új kormányzati terv Németországban: lottón sorsolnák ki a hadköteleseket
×
×
×
×