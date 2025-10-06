ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Nyitókép: Unsplash

Távirányított tűzeső: lángoló drónok potyogtak az égből Kínában – videó

Infostart

Egy drónshow közben lépett fel meghibásodás, az embereknek menekülniük kellett a fejükre hulló égő gépek elől.

Technikai hiba léphetett fel egy 3D-s drónelőadás közben Kínában Liuyang városában – írja a The Sun cikke nyomán a Telex. Többen is videóra rögzítették az incidenst. A felvételeken látszik, hogy a drónok valami miatt lángra kaphattak, és sorra csapódtak be a közönség közvetlen közelében.

Egy X-re feltöltött videón az látható, hogy az eget szabályosan ellepik az égő drónok, amik folyamatosan potyognak, a nézők igyekeznek fedezékbe vonulni, sőt volt aki egy asztalt emelt a feje fölé.

Személyi sérülésről nem érkezett hír, a tűzoltóknak viszont akadt dolguk, mert több helyen is tűz keletkezett. A hatóságok a helyszínen mintegy 2 kilométeres körzetben evakuálási zónát hoztak létre.

Az incidens pontos okát egyelőre nem tudni, viszont Liuyang város Kulturális és Turisztikai hivatala szerint a szokatlanul száraz időjárás miatt akár sokkal nagyobb tűzeset is keletkezhetett volna.

Külföld    Távirányított tűzeső: lángoló drónok potyogtak az égből Kínában – videó

France in fresh political crisis as PM Lecornu quits after 26 days

France in fresh political crisis as PM Lecornu quits after 26 days

Lecornu criticised the "partisan appetites" of political factions, who he said had refused to compromise.

