Távirányított tűzeső: lángoló drónok potyogtak az égből Kínában – videó

Technikai hiba léphetett fel egy 3D-s drónelőadás közben Kínában Liuyang városában – írja a The Sun cikke nyomán a Telex. Többen is videóra rögzítették az incidenst. A felvételeken látszik, hogy a drónok valami miatt lángra kaphattak, és sorra csapódtak be a közönség közvetlen közelében.

Egy X-re feltöltött videón az látható, hogy az eget szabályosan ellepik az égő drónok, amik folyamatosan potyognak, a nézők igyekeznek fedezékbe vonulni, sőt volt aki egy asztalt emelt a feje fölé.

Személyi sérülésről nem érkezett hír, a tűzoltóknak viszont akadt dolguk, mert több helyen is tűz keletkezett. A hatóságok a helyszínen mintegy 2 kilométeres körzetben evakuálási zónát hoztak létre.

Az incidens pontos okát egyelőre nem tudni, viszont Liuyang város Kulturális és Turisztikai hivatala szerint a szokatlanul száraz időjárás miatt akár sokkal nagyobb tűzeset is keletkezhetett volna.