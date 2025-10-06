Olyat látott a repülőgép-pilóta, hogy nyomban lezárták az egész légikikötőt

Hétfő hajnalban ideiglenesen lezárták a norvég főváros, Oslo repülőterét, miután drónokat láttak a környékén – írja a Reuters híradása nyomán a hvg.hu.

A norvég rendőrség közölte: a Norwegian légitársaság egyik utasszállító gépének pilótája éjfél körül négy-öt drónt vett észre, miközben a repülőtér felé haladt. A lezárás következtében több járat is késve szállt le, illetve fel, néhányat pedig más repülőterekre kellett átirányítani.

Nem ez az első hasonló incidens Oslóban, szeptember végén is láttak drónokat a norvég főváros reptere körül repülni, akkor három és fél órára kellett lezárni a légikikötőt.