Infostart.hu
2025. október 2. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megszakadt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása, miután az orosz erők támadása során találat érte a Kijev megyei Szlavutics város energetikai infrastruktúráját - közölte az ukrán energetikai minisztérium a Telegramon.

A közlés szerint az áramingadozások miatt áramellátás nélkül maradt az új biztonsági szarkofág, amely kulcsfontosságú létesítményként elszigeteli a csernobili atomerőmű 1986-os katasztrófája során megsérült negyedik blokkját, és megakadályozza a radioaktív anyagok környezetbe kerülését. A tárca hozzátette, hogy a szakemberek dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán.

Az orosz erők egy lakóövezetre mértek rakétacsapást a Harkiv megyében lévő Balaklija város központjában. A katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy egy 70 éves nő életét vesztette, és kilenc ember megsérült. A robbanás következtében tűz ütött ki egy ötemeletes házban, amely mellett a rakéta a földbe csapódott: égett a ház ötödik emeleti lakása és több személygépkocsi kigyulladt.

A katasztrófavédelem arról is tájékoztatott, hogy csütörtökre virradó éjjel az orosz hadsereg dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, találat ért egy vasúti depót, egy mozdonyvezető megsebesült.

Andrij Hnatov vezérőrnagy, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke az Unian ukrán hírügynökségnek adott interjúban elmondta, hogy Oroszország továbbra is vet be észak-koreai katonákat az Ukrajna elleni háborújában. "Egy bizonyos kontingens Oroszország Kurszk megyéjében tartózkodik, ahol kiképzési tevékenységeket folytatnak velük. Úgy állítják be, mintha mérnöki alakulatok lennének, amelyek állítólag aknamentesítési munkálatok elvégzésére érkeztek" - mondta Hnatov. Hozzátette, hogy az oroszok az észak-koreaiakat egyelőre közvetlenül nem vonják be a harci cselekményekbe a frontvonalon. "Vannak azonban Oroszországban észak-koreai kontingensek. Emellett észak-koreai munkásokat is bevonnak hadianyaggyártásba, különösen a Gerany drónok előállításába, amelyeket Tatárföldön, Jelabugában gyártanak. Az adatok pontosítást igényelnek, de olyan információk láttak napvilágot, hogy körülbelül húszezer észak-koreai munkást vontak be. Vagyis ez is részvételt jelent a konfliktusban" - tette hozzá a tábornok.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Telegramon arról számolt be, hogy az ukrán erők a Donyeck megyei Dobropillja térségében az elmúlt 24 órában 2,2 négyzetkilométer terület felett vették vissza az ellenőrzést. Közlése szerint az ukrán erők felderítő és csapásmérő műveleteket hajtottak végre az ellenség felszámolására a Donyeck megyei Pokrovszk körüli 3 négyzetkilométeres területen. Bizonyos irányokban a védelmi erők 100 és 1400 méter közötti előretörést értek el. A harcok során 52 orosz katonát öltek meg. "A Pokrovszk körzetében végrehajtott ellentámadó művelet során összesen 177,8 négyzetkilométer terület szabadult fel, és 198,9 négyzetkilométert tisztítottak meg orosz szabotőröktől" - emelte ki Szirszkij. Hozzátette, hogy a Dobropillja irányában a múlt hónap végén indított ukrán ellentámadás eredményeként az ellenség vesztesége hozzávetőleg már elérte a 3320 főt a térségben, ebből 1864 orosz katona vesztette életét, a többi megsebesült vagy fogságba esett. Ezenkívül az orosz csapatok 971 darab fegyvert és katonai technikát veszítettek.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban kijelentette, hogy a katonai célokra üzemanyagot előállító oroszországi létesítmények elleni támadások egyelőre nem hatottak azokra az ellenséges egységekre, amelyek az ideiglenesen megszállt Krímben állomásoznak. A hiány azonban a jövőben éreztetni fogja a hatását - tette hozzá.

