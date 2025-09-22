ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.78
usd:
329.78
bux:
99290.14
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Utasok várakoznak a brüsszeli repülőtér szolgáltató központja előtt 2025. szeptember 22-én. Több európai reptéren továbbra is késésekkel kell számolniuk az utasoknak két nappal azután, hogy kibertámadás érte a beszállási rendszerek szolgáltatóját.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Ez áll az európai repterek elleni támadás mögött – egyelőre marad a toll és papír

Infostart / MTI

Zsarolóvírus áll azon pénteki kibertámadás mögött, amely még most is fennakadásokat okoz több európai, köztük a brüsszeli, a berlini, a londoni, és a dublini repülőtér utasfelvételi rendszerében - közölte az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) hétfőn.

Több európai repülőtéren továbbra is késésekkel és járatuk törlésével kell számolniuk az utasoknak, miután szombaton kibertámadás érte a beszállítási rendszerek szolgáltatóját. A brüsszeli mellett a berlini, a dublini és londoni repülőterek is informatikai problémák miatt kialakult utasforgalmi zavarokról számoltak be.

Az uniós ügynökség hétfőn megerősítette: a fennakadásokat kibertámadás okozta. Az ilyen támadások kockázata egyre növekvő tendenciát mutat a létfontosságú infrastruktúrára és iparágakra nézve – emelték ki. A nemzeti bűnüldöző szervek bevonásával nyomozás indult az ügyben – tették hozzá.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán Ihsane Chioua Lekhlit, a brüsszeli légikikötő szóvivőjét idézte, aki elmonda: az utasregisztráció továbbra is kézzel írt beszállókártyák kiállításával történik, ami jelentősen lelassítja a beléptetési folyamatot.

„Az utasfelvétel hétfőn is alternatív módon történik: tollal és papírral” – fogalmazott a szóvivő, de hozzátette: munkatársaik laptopokkal és táblagépekkel is segíti a folyamatot. Lehetőség van továbbá az online utasfelvételre is, melynek során az utasok poggyászcímkéiket saját maguk is kinyomtathatják – magyarázta.

A szóvivő közölte: a légitársaságok a nap folyamán hatvanhárom járatot töröltek, az átlagos késés fél óra.

A repülőgépiparban és a védelmi iparban tevékenykedő, amerikai székhelyű RTX multinacionális vállalat tulajdonában lévő Collins Aerospace, a beléptetőrendszer szolgáltatója hétfőn közölte, hogy együttműködik az érintett repülőterekkel. Tájékoztatásuk szerint még dolgoznak az érintett szoftver biztonságos, frissített verzióján, amely a teljes működés visszaállításához szükséges. A szoftver teljes működésének helyreállítását segítő frissítés az utolsó szakaszában van – tették hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Ez áll az európai repterek elleni támadás mögött – egyelőre marad a toll és papír

repülőtér

repülőgép

kibertámadás

zsarolóvírus

légi közlekedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kulcsfontosságú üzem nyitotta meg kapuit meg Európában - Ez az első fecske

Kulcsfontosságú üzem nyitotta meg kapuit meg Európában - Ez az első fecske

A Neo Performance Materials 75 millió dolláros beruházással megnyitotta Észtországban az első európai ritkaföldfém-mágnes gyártóüzemét, amely az autóipar és a szélenergiai szektor igényeit szolgálja ki - írta meg a Mining.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UN security talks under way as France prepares to join UK in recognising Palestinian state

UN security talks under way as France prepares to join UK in recognising Palestinian state

The UK, Canada and Australia announced their formal recognition on Sunday, which Israel said amounted to a "huge reward to terrorism".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 18:19
Orosz MiG-ek az észt légtérben: a Kreml nagyon másképp látja az ügyet
2025. szeptember 22. 17:57
Eldurvult a helyzet Olaszország-szerte
×
×
×
×