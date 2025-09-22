ARÉNA
Back side of traveler with luggage standing over the flight board for check-in at the flight information screen in modern an airport, travel and transportation with technology concept.
Nyitókép: Tzido/Getty Images

Kibertámadás az európai repterek ellen: még mindig nincs megoldás, csak a járattörlés

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Napok óta gond van az utasfelvételt segítő szoftverrel, mivel kibertámadás érte az azt üzemeltető céget. Az Egek ura blog alapítója szerint jelenleg még nem tudni, mikor oldódik meg a probléma, addig viszont sokkal lassabban, csökkentett járatszámmal kénytelenek üzemelni a repterek.

Kibertámadások miatt több jelentős európai repülőtéren napok óta késésekkel kell szembesülniük az utasoknak, számos járatot töröltek a légitársaságok.

„Egy olyan szoftver gyártója szenvedte el a kibertámadásokat, és volt kénytelen emiatt a saját szoftverének a működését korlátozni, amelyik a légitársaságok reptéri utasfelvételét támogatja” – mondta Varga G. Gábor az InfoRádióban. Az Egek ura blog alapítója kifejtette, ez a szoftver ad lehetőséget arra, hogy egy utasfelvételi pultot ne kizárólag egyetlen légitársaság tudjon használni, hanem ott bármelyik cég járatait lehessen kezelni.

A hiba jelentkezett Londonban, Brüsszelben, két írországi repülőtéren, és még több másik helyen – sorolta a szakértő. A probléma péntek óta jelen van, és igen széles körű, olyan repülőtereket is érint, ahová Budapestről is napi rendszerességű járatok közlekednek. Emiatt a reptéri utasfelvétel lényegesen lelassult.

Azzal kapcsolatban, hogy a támadás mennyire borítja meg Európa légi közlekedését, Varga G. Gábor elmondta, a brüsszeli repülőtér még hétfőn is a járatok felének törlését kérte a légitársaságoktól, azaz meglehetősen nagy felfordulást okozott. Ráadásul egyelőre arról sincs hivatalos információ, hogy mikor javulhat a helyzet.

Az ilyen helyzetekben, mikor az utasfelvétel mögött álló számítógépes rendszerrel van gond, az a légitársaságok eljárásrendje, hogy átállnak manuális beléptetésre.

Ez azt jelenti, hogy papíralapon végzik el az ezzel kapcsolatos teendőket a társaságok, illetve a földi kiszolgáló cégek és a repülőtéri alkalmazottak. Ez jelentős lassulást és volumencsökkenést jelent, és pontosan emiatt kérik a repterek a cégeket, hogy töröljék járataik egy részét.

Az Egek ura blog alapítója szerint az eddigi információk alapján a budapesti repülőteret a kibertámadás működési, műszaki szempontból nem érintette, ugyanakkor a többi reptérről ide közlekedő, illetve innen oda induló járatok törlése miatt nem jelenthető ki, hogy a magyar utasok nem érintettek a problémában.

Az esetleges kártérítésekről a szakértő azt mondta, normál esetben az Európai Unió másfél évtizede érvényben lévő 261-es direktívája alapján a járatok törlése és hosszú késése esetén kártérítés jár az utasnak, ugyanakkor a jogszabály szerint a légitársaságok csak akkor kötelezhetők kártérítésre, ha a saját érdekkörükben jelentkező probléma miatt van szükség törlésre. Jelen esetben viszont, mikor a probléma oka kívül esik a társaságok érdekkörén, azaz egy külső fél szoftvere miatt nem lehet a járatokat üzemeltetni, nem valószínű, hogy az utasok kártérítést fognak kapni.

