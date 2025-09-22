Kibertámadás az európai repterek ellen: még mindig nincs megoldás, csak a járattörlés

Kibertámadások miatt több jelentős európai repülőtéren napok óta késésekkel kell szembesülniük az utasoknak, számos járatot töröltek a légitársaságok.

„Egy olyan szoftver gyártója szenvedte el a kibertámadásokat, és volt kénytelen emiatt a saját szoftverének a működését korlátozni, amelyik a légitársaságok reptéri utasfelvételét támogatja” – mondta Varga G. Gábor az InfoRádióban. Az Egek ura blog alapítója kifejtette, ez a szoftver ad lehetőséget arra, hogy egy utasfelvételi pultot ne kizárólag egyetlen légitársaság tudjon használni, hanem ott bármelyik cég járatait lehessen kezelni.

A hiba jelentkezett Londonban, Brüsszelben, két írországi repülőtéren, és még több másik helyen – sorolta a szakértő. A probléma péntek óta jelen van, és igen széles körű, olyan repülőtereket is érint, ahová Budapestről is napi rendszerességű járatok közlekednek. Emiatt a reptéri utasfelvétel lényegesen lelassult.

Azzal kapcsolatban, hogy a támadás mennyire borítja meg Európa légi közlekedését, Varga G. Gábor elmondta, a brüsszeli repülőtér még hétfőn is a járatok felének törlését kérte a légitársaságoktól, azaz meglehetősen nagy felfordulást okozott. Ráadásul egyelőre arról sincs hivatalos információ, hogy mikor javulhat a helyzet.

Az ilyen helyzetekben, mikor az utasfelvétel mögött álló számítógépes rendszerrel van gond, az a légitársaságok eljárásrendje, hogy átállnak manuális beléptetésre.

Ez azt jelenti, hogy papíralapon végzik el az ezzel kapcsolatos teendőket a társaságok, illetve a földi kiszolgáló cégek és a repülőtéri alkalmazottak. Ez jelentős lassulást és volumencsökkenést jelent, és pontosan emiatt kérik a repterek a cégeket, hogy töröljék járataik egy részét.

Az Egek ura blog alapítója szerint az eddigi információk alapján a budapesti repülőteret a kibertámadás működési, műszaki szempontból nem érintette, ugyanakkor a többi reptérről ide közlekedő, illetve innen oda induló járatok törlése miatt nem jelenthető ki, hogy a magyar utasok nem érintettek a problémában.

Az esetleges kártérítésekről a szakértő azt mondta, normál esetben az Európai Unió másfél évtizede érvényben lévő 261-es direktívája alapján a járatok törlése és hosszú késése esetén kártérítés jár az utasnak, ugyanakkor a jogszabály szerint a légitársaságok csak akkor kötelezhetők kártérítésre, ha a saját érdekkörükben jelentkező probléma miatt van szükség törlésre. Jelen esetben viszont, mikor a probléma oka kívül esik a társaságok érdekkörén, azaz egy külső fél szoftvere miatt nem lehet a járatokat üzemeltetni, nem valószínű, hogy az utasok kártérítést fognak kapni.