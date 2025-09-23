ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
A KLM holland légitársaságnak a dél-afrikai Johannesburgból érkező gépe az amszterdami Schiphol repülőtéren 2021. november 27-én. A holland hatóságok a Dél-Afrikából érkezettek közül 61 utast elkülönítettek, mert az új koronavírussal fertőződtek meg. Dél-Afrikában a közelmúltban azonosították az új koronavírus, újabb változatát, az omikront, de az egyelőre nem derült ki, a karanténba helyezett utasok szervezetébe ez a variáns került-e be.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal

Újabb csapás érte az európai légi közlekedést

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A KLM holland légitásaság szerdán 119 járatát törli a földi személyzet béremelést követelő sztrájkja miatt - tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál.

Az illetékes szakszervezetek által meghirdetett munkabeszüntetés reggel 6 órától délig tart az Amszterdam melletti Schiphol nemzetközi repülőtéren.

A földi személyzet egy része azért nem veszi fel a munkát szerda délelőtt, mert a szakszervezetek szerint nem elégséges a poggyászrakodók, az utasfelvételi pultnál dolgozók és a repülőgépeket a kifutópályán irányító alkalmazottak jelenlegi fizetése. Emellett véleményük szerint bérfeszültséget okoz, hogy a cég vezetése a más területeken dolgozó alkalmazottaival nemrégiben két évre elosztva 2,25 százalékos béremelésben állapodott meg.

A holland légitársaság honlapján közzétett információk szerint az érintett járatok túlnyomó többsége európai célállomásokra indul. A nap folyamán emellett 70 járat indulási időpontja fog változni – tájékoztattak.

A KLM földi személyzete érintett alkalmazottainak három héten belül immár ez a harmadik figyelmeztető sztrájkja. Amennyiben a légitársaság nem válaszol érdemben a követelésekre, a szakszervezetek jövő szerdára újabb, várhatóan nyolc órán át tartó sztrájkot jelentettek be – közölte a hírportál.

