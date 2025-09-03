Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun

A szerdai Pekingben tartott grandiózus katonai parádén rajtakapták Vlagyimir Putyint, amint szervátültetésről és halhatatlanságról beszélt Kim Dzsongunnal és Hszi Csin-pinggel – írta az Index a Daily Mail alapján.

Az egyik videófelvételen, amelyen az orosz, a kínai és az észak-koreai vezető sétált, a mikrofon „túl jól” működött, így tisztán lehetett érteni, ahogy Kína elnöke azt mondta Putyinnak, hogy „korábban az emberek ritkán éltek meg 70 évig, de manapság 70 évesen még gyerek vagy”.

Erre az orosz elnök azt válaszolta, hogy „az emberi szervek folyamatosan átültethetők, és minél tovább élsz, annál fiatalabb leszel, sőt, akár a halhatatlanságot is elérheted”. Hszi Csin-ping szerint „ebben az évszázadban még akár arra is van esély, hogy az emberek 150 évig éljenek.”