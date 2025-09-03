ARÉNA
2025. szeptember 3. szerda Hilda
Xi Jinping, Chinas president, center, Vladimir Putin, Russias president, second left, and Kim Jong Un, North Koreas leader, second right, displayed on a screen at Tiananmen Square at a military parade to mark 80 years since Japans defeat in World War II held in Beijing, China, on Wednesday, Sept. 3, 2025. The once-a-decade parade is part of the Communist Partys broader effort to fan nationalistic sentiment and showcase Chinas growing diplomatic sway and military might. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Furcsa beszélgetés zajlott le a szerdai Pekingben tartott katonai parádén Kína, Oroszország és Észak-Korea vezetői között. Egy bekapcsolva maradt mikrofon tanúsága szerint halhatatlanságról és szervátültetésekről beszélgettek.

A szerdai Pekingben tartott grandiózus katonai parádén rajtakapták Vlagyimir Putyint, amint szervátültetésről és halhatatlanságról beszélt Kim Dzsongunnal és Hszi Csin-pinggel – írta az Index a Daily Mail alapján.

Az egyik videófelvételen, amelyen az orosz, a kínai és az észak-koreai vezető sétált, a mikrofon „túl jól” működött, így tisztán lehetett érteni, ahogy Kína elnöke azt mondta Putyinnak, hogy „korábban az emberek ritkán éltek meg 70 évig, de manapság 70 évesen még gyerek vagy”.

Erre az orosz elnök azt válaszolta, hogy „az emberi szervek folyamatosan átültethetők, és minél tovább élsz, annál fiatalabb leszel, sőt, akár a halhatatlanságot is elérheted”. Hszi Csin-ping szerint „ebben az évszázadban még akár arra is van esély, hogy az emberek 150 évig éljenek.”

Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun

