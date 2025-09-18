ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Jó hír az egyik, Magyarországra vezető földgázvezetékről

Infostart / MTI

A román kormány csütörtöki ülésén nemzeti jelentőségű projektté nyilvánította a Magyarország felé vezető és a nyugati országrész ellátásában fontos szerepet játszó, Temesrékás (Recas) és Újpanád (Horia) közötti új földgázvezeték megépítését és a zsuppai (Jupa) kompresszorállomás műszaki paramétereinek javítását.

A döntés megteremti a szükséges kisajátítások és szerződéskötések jogi kereteit a román gázvezeték-hálózatot üzemeltető állami vállalat, a Transgaz számára, hogy elvégezze a szükségessé vált fejlesztéseket a Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria gázhálózatát összekötő BRUA földgázfolyosó ezen szakaszán.

A kormányhatározat indoklása szerint a projekt célja, hogy növeljék a csanádpalotai interkonnektoron keresztül Magyarországra irányuló földgázszállítás kapacitását és biztonságát, és biztonságosabbá tegyék a nyugat-romániai fogyasztók folyamatos gázellátását. A Temes és Arad megyei települések közötti, mintegy 50 kilométeren használatban lévő, 600 milliméter átmérőjű vezeték a dokumentum szerint maximális kapacitáson működik, és az azon szállított energiahordozó nagy mennyisége miatt gyakori az ellátásbiztonságot veszélyeztető nyomáscsökkenés.

A Transgaz honlapján elérhető tervek szerint a román hálózatüzemeltető a 150 millió eurós beruházással új, nagyobb kapacitású vezetéket akar építeni ezen a szakaszon, ami lehetővé teszi, hogy a BRUA gázfolyosón Magyarországgal lebonyolított évi 2,63 milliárd köbméteres forgalom - több fejlesztési lépést követően - évi 5,32 milliárd köbméterre növekedjen, és a Fekete-tengeri gázkitermelés indulását követően megfelelő infrastruktúra álljon rendelkezésre a növekvő mennyiségű gáz szállítására Magyarország felé.

