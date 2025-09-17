Vészjósló ruhát vett fel Vlagyimir Putyin, itt vannak a fotók az orosz elnökről

A háború során második alkalommal nyilvánosan katonai egyenruhát öltött Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezúttal a Zapad-2025 hadgyakorlaton jelent meg terepszínű öltözetben.

MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metsel

Vlagyimir Putyin az orosz haderő zöldes színű, úgynevezett EMR rejtőmintás gyakorlóját viselte, rendfokozati jelzés nélkül Zapad-2025 hadgyakorlaton. Az orosz vezető kezet rázott a gyakorlaton résztvevő orosz és külföldi vezetőkkel, majd megtekintette az orosz-belarusz hadmozdulatokat - vette észre a portfolio.hu az X-en.

????‼️? BREAKING! Putin signals escalation in the war!



Putin dressed up in military uniform, which is incredibly rare and signals that he wants to solve the war militarily.



No more of these negotiation, capitulation of Ukraine is now the aim!? pic.twitter.com/IV3bpaLB5Z — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 16, 2025

A lap emlékezetet arra, hogy az orosz elnök tavaly ősszel jelent meg nyilvánosan katonai gyakorlóban – röviddel azután, hogy az orosz haderő visszafoglalta az ukrán haderőtől a kurszki Szudzsa városát. Az orosz vezető ruhaválasztását ekkor széleskörű spekuláció övezte – sokan úgy látták, Putyin a háború valamilyen formában való eszkalációjára készül.

A Zapad-2025 hadgyakorlat során Oroszország, Belarusz és néhány külföldi ország (Irán, Burkina Faso, Mali, Banglades, India) egy „fiktív” ellenség (a NATO) támadásának elhárítását gyakorolta egy „Poleszije” nevű kitalált ország (Belarusz) ellen.

Mulino, 2025. szeptember 16. Vlagyimir Putyin orosz elnök (j2) Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter (j) társaságában felkeresi a Zapad-2025 fedőnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlat színhelyét a Nyizsnyij Novgorod-i terüeleten fekvő Mulino gyakorlóterén a manőverek utosló napján, 2025. szeptember 16-án. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

A gyakorlat végkonklúziója az volt, hogy Moszkva megállapította: az ellenséges támadást stratégiai fegyverek nélkül is el tudják hárítani.