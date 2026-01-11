Izraelben fokozott biztonsági készültséget rendeltek el az iráni lázongás miatt - a nap hírei

Éjfélig másodfokú riasztás van érvényben az északnyugati országrészben hófúvás miatt - figyelmeztet az Operatív törzs. A narancs riasztás Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegye területeit érinti. Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a téli időjárás miatt a tűzoltókat 80 műszaki mentéshez, ezen belül 44 közúti balesethez riasztották. A köznevelésben 29 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában volt csőtörés. A vasúti közlekedést néhány vonalon váltóhibák lassítják, a vonatokat pótlóbuszok helyettesítik.

Extrém hideg, - 20 fok lehet hétfő reggel az ország több pontján – figyelmeztet a HungaroMet Zrt. veszélyjelzésében. A meteorológiai szolgálat másodfokú figyelmeztetést adott ki extrém hideg miatt Zala és Somogy vármegyére, ahol mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Éjszaka főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, míg reggelre jellemzően az Alföld délkeleti tájain és az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet mínusz 15 fok alá a hőmérséklet, ahol elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászoruló emberek számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is gyűjtést hirdet a karitatív szervezet.

Ismét Ukrajna áramhálózatát támadták az orosz erők - közölte az ukrán energiaügyi minisztérium. Ideiglenesen összeomlott az áramszolgáltatás Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókban. Összesen 44 energetikai létesítményt ért támadást a héten. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lakosság elleni célzott terrornak minősítette az energetikai hálózat elleni légicsapásokat. A pénteki támadásokat követően Kijevben továbbra is ezer épület van fűtés nélkül, de a támadás óta sikerült helyreállítani a víz- és részben az áram- és távhőszolgáltatásokat.

Svédország 15 milliárd koronát költ a polgári lakosság és a civil infrastruktúra védelmét szolgáló légvédelmi rendszerekre. Pal Jonson svéd védelmi miniszter újságíróknak nyilatkozva egy észak-svédországi biztonsági konferencián azt mondta, hogy rövid hatótávolságú légvédelmi fegyvereket fognak vásárolni a városok, hidak, erőművek és más kulcsfontosságú objektumok védelmére. Ulf Kristersson miniszterelnök az eseményen bírálta az amerikai kormányt Grönlandot és Dániát fenyegető retorikájáért.

Iránban több száz tüntető veszthette életet a december végén kezdődött demonstrációk megtorlásában a New York-i székhelyű Irán Emberi Jogi Központ tájékoztatása szerint. Maszúd Peszeskján iráni elnök egy televíziós interjúban azt mondta, hogy külső ellenségek destabilizálni igyekeznek Iránt, terroristákat küldtek az országba. Az Egyesült Államok az elmúlt napokban egyértelművé tette, hogy ellenzi a tüntetők elleni erőszakot, és Donald Trump azt is bejelentette, hogy szükség esetén Washington segíteni fog a demonstrálóknak. Az iráni parlament elnöke pedig arra figyelmeztetett, hogy az esetleges amerikai csapásokat meg fogják torolni.

Izraelben fokozott biztonsági készültséget rendeltek el az iráni lázongás miatt. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett, amelyen egy esetleges amerikai beavatkozás lehetőségére is kitértek Iránban.

Megegyezésre szólította fel Kubát az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben Kuba nem számíthat a Venezuelából érkező segítségre kőolaj és pénz formájában. Emlékeztetett arra, hogy a Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása során az amerikai katonai akcióban számos kubai halt meg, aki az államfő biztonságáért volt felelős. Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter az X-en úgy reagált, hogy Havanna sosem kapott pénzügyi vagy természetbeni kompenzációt más országoknak nyújtott biztonsági szolgálataiért.

Belgiumban az EU-Mercosur megállapodás ellen tiltakozó gazdák akadályozzák több autópálya forgalmát. A belga gazdák még múlt héten vonultak utcára az ellen tiltakozva, hogy az Európai Unió Tanácsa ne hagyja jóvá az EU és a dél-amerikai közös piac országai közötti kereskedelmi megállapodást. A traktoros demonstrációk miatt vasárnap több belga autópálya forgalma leállt.

Tavaly 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat - közölte a MÁV-csoport. A támadások döntő többsége elsősorban a jegyvizsgálókat érintette, az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tettleges bántalmazásig terjed: Újfehértónál például egy jegyvizsgálót paprika spray-vel fújtak le. A Volán-járművezetőket 48 alkalommal ért támadás, leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben.

Három síelő halt meg egy hóomlásban Kelet-Franciaországban. A Nyugati-Alpokban megnövekedett a lavinaveszély. Az osztrák-német határon fekvő hegyvidékre is 4-es szintű riasztást adott ki a hatóság.