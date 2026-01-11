Iskolákat zártak be a hideg miatt, több mint 60-at

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt.

Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs - mondta, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán.

Szombaton hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás néhány órán át, amely 8957 fogyasztási helyet érintett. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye négy településén jelenleg akadozik az áramellátás 1293 fogyasztási helyet érintve. A közműcégek dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán - tette hozzá.

Az Operatív törzs felvette a kapcsolat a hulladékszállítást végző közszolgáltatási cégekkel, és ott, ahol a havazás miatt csúszott az elszállítás, néhány napon belül ez megtörténik.

A köznevelésben 29 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában volt csőtörés.

Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el

- tájékoztatott.

Busszal továbbra sem közelíthető meg Szilvás, Tagyospuszta, Hernádcéce, Vindornyalak, Nagykutas, Nemeskisfalud, ezek a települések autóval elérhetők.

Az M1-esen, Ács közelében történt balesetben hat jármű 15 utasa volt érintett, egy ember életét vesztette.

A rendőröket 127 közúti balesethez riasztották, ebből kettő volt halálos és tíz személyi sérüléssel járt.

Korcsolyázás a Balatonon

Az állóvizek továbbra sem alkalmasak téli sportolásra - figyelmeztetett Mukics Dániel. Pénteken Fonyódon egy 23 éves fiatal ment a jégre mintegy 100 méterre a parttól, őt a rendőrök figyelmeztették, míg Soltvadkerten a Vadkerti-tavon egy 23 éves nő és 26 éves férfi alatt szakadt be a 6 centiméteres jég, életüket egy 45 éves lékhorgász mentette meg.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos közölte: a rendkívüli hideg idő kedvez a járványhelyzetnek, most elmaradt a téli szünet utáni időszakot követő felívelés. Január első hetében 17 ezren jelentkeztek influenzaszerű tünetekkel háziorvosuknál, míg ez a szám az utolsó decemberi adatok szerint 46 ezer volt.

Szólt arról is, hogy nemcsak külterületen lévők veszélyeztettek, hanem a tartós, 15 fok alatti szobahőmérséklet esetén is felmerülhet a kihűlés. Ezért figyeljünk oda egyedül élő embertársainkra - mondta.