ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hóátfúvásos úton Budapest közelében.
Nyitókép: fotó: olvasói fotó

Iskolákat zártak be a hideg miatt, több mint 60-at

Infostart / MTI

Jelenleg is, másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt.

Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs - mondta, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán.

Szombaton hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás néhány órán át, amely 8957 fogyasztási helyet érintett. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye négy településén jelenleg akadozik az áramellátás 1293 fogyasztási helyet érintve. A közműcégek dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán - tette hozzá.

Az Operatív törzs felvette a kapcsolat a hulladékszállítást végző közszolgáltatási cégekkel, és ott, ahol a havazás miatt csúszott az elszállítás, néhány napon belül ez megtörténik.

A köznevelésben 29 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában volt csőtörés.

Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el

- tájékoztatott.

Busszal továbbra sem közelíthető meg Szilvás, Tagyospuszta, Hernádcéce, Vindornyalak, Nagykutas, Nemeskisfalud, ezek a települések autóval elérhetők.

Az M1-esen, Ács közelében történt balesetben hat jármű 15 utasa volt érintett, egy ember életét vesztette.

A rendőröket 127 közúti balesethez riasztották, ebből kettő volt halálos és tíz személyi sérüléssel járt.

Korcsolyázás a Balatonon

Az állóvizek továbbra sem alkalmasak téli sportolásra - figyelmeztetett Mukics Dániel. Pénteken Fonyódon egy 23 éves fiatal ment a jégre mintegy 100 méterre a parttól, őt a rendőrök figyelmeztették, míg Soltvadkerten a Vadkerti-tavon egy 23 éves nő és 26 éves férfi alatt szakadt be a 6 centiméteres jég, életüket egy 45 éves lékhorgász mentette meg.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos közölte: a rendkívüli hideg idő kedvez a járványhelyzetnek, most elmaradt a téli szünet utáni időszakot követő felívelés. Január első hetében 17 ezren jelentkeztek influenzaszerű tünetekkel háziorvosuknál, míg ez a szám az utolsó decemberi adatok szerint 46 ezer volt.

Szólt arról is, hogy nemcsak külterületen lévők veszélyeztettek, hanem a tartós, 15 fok alatti szobahőmérséklet esetén is felmerülhet a kihűlés. Ezért figyeljünk oda egyedül élő embertársainkra - mondta.

Kezdőlap    Belföld    Iskolákat zártak be a hideg miatt, több mint 60-at

iskola

tél

hideg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nagyobb veszélyben Magyarország különleges értékei

Egyre nagyobb veszélyben Magyarország különleges értékei
A szikes tavak területe mindössze 230 ezer hektár egész Európában, ebből Magyarországon 206 ezer található. Folyamatosan kiszáradnak, így veszélybe kerülnek a földön fészkelő madarak, mint például a nagy goda, a piroslábú cankó, a bíbic. Ezeknek a megmentéséről szól a projekt. Az InfoRádió Tokody Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fajmegőrzési osztályának munkatársát, a projekt vezetőjét kérdezte.
Konzervatív lázadás - Mráz Ágoston értelmezte a Fidesz-kongresszuson történteket

Konzervatív lázadás - Mráz Ágoston értelmezte a Fidesz-kongresszuson történteket

A tapasztalat és a fiatalítás egyszerre van jelen a kormánypártban, ennek az egyensúlyára törekszik a Fidesz - mondta a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról, hogy a Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson.
 

Politikai botrány a havas váci utcán, riporter kérdezte a tiszás jelöltet, aki kiakadt

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Világgazdasági fordulat: miért nem működik Európa? Csaba László, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az AI végre degeszre tömheti a kincseskamrákat, de van egy jókora csavar a történetben

Az AI végre degeszre tömheti a kincseskamrákat, de van egy jókora csavar a történetben

Az AI-boom 2026-ban is folytatódik, a nagy kérdés, hogy mikor és hogyan váltja be a technológia a hozzá fűzött reményeket. A hangsúly idén eltolódik az egyre nagyobb nyelvi modellek építéséről a jóval nehezebb feladatra: a valódi használatra. Itt jönnek az igazán nagy kihívások és a valódi eredmények is: megjelennek a kisebb, hatékonyabb, olcsóbb modellek, az AI-ügynökök integrálódnak a vállalati rendszerekhez, a mesterséges intelligencia a most épülő világmodellek révén kiléphet a fizikai világba, és az emberi munkaerő kiváltása is felgyorsulhat, de ezt sem lehet ész nélkül csinálni. Ezekről a témákról is szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ápolási díj 2026: igénylése, feltételei, utalás dátuma - Minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Ápolási díj 2026: igénylése, feltételei, utalás dátuma - Minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Medics at two hospitals tell the BBC more than 100 bodies have been brought in over a two day period.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 11. 15:00
Egyre nagyobb veszélyben Magyarország különleges értékei
2026. január 11. 14:42
Konzervatív lázadás - Mráz Ágoston értelmezte a Fidesz-kongresszuson történteket
×
×
×
×