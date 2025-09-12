ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
WASHINGTON, DC - MARCH 22: U.S. President Donald Trump shakes hands with conservative activist Charlie Kirk at a forum dubbed the Generation Next Summit at the White House on March 22, 2018 in Washington, DC. The meeting brought together young Americans with members of the Trump administration to discuss the economy, tax reform and the opioid crisis. Kirk is founder of Turning Point USA, a right-wing nonprofit organization that since 2016 has maintained a watchlist of university professors that it alleges discriminate against conservative students and advance leftist propaganda in the classroom. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)
Nyitókép: Mark Wilson/Getty Images

Bilincsben van Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban.

Donald Trump a Fox News hírtelevízió reggeli műsorának adott stúdióinterjú elején közölte, hogy a hatóságok őrizetében van a gyanúsított. Részleteket nem közölt. Nem sokkal korábban Utah államban is bejelentették, hogy a gyanúsítottat letartóztatták.

Az elnök elismerését fejezte ki a nyomozásban részt vevő rendőrségi erők felé. Gyors bírósági tárgyalást sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetőt halálra ítélik majd a büntetőeljárás végén.

Az elnök kifejtette, hogy a halálos merénylet „még nagyobbá tette” Charlie Kirköt.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból.

Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, és 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

