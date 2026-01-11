Gazdalázadás Belgiumban, ezt a magyarok is megérzik

Az eredménytelennek bizonyult több uniós szintű megmozdulás után a belga gazdák még csütörtökön vonultak utcára az ellen tiltakozva, hogy az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai - Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela - között kötött, ideiglenes kereskedelmi megállapodás aláírását.

A tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei azonban írásbeli eljárás útján pénteken felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint az EU-Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására.

Wierde, 2026. január 9. Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai között kötendõ megállapodás ellen tüntetõ gazdák traktorjaikkal lezárják a Brüsszel és Luxembourg közötti E411-es autópályát a belgiumi Wierde környékén 2026. január 9-én. Az EU tagállamai ezen a napon szavaznak a kereskedelmi megállapodásról. A felirat jelentése: hadd éljünk meg a foglalkozásunkból. MTI/EPA/Olivier Hoslet

A belga rendőrség weboldalán közzétett információk szerint a tiltakozó gazdák országszerte útzárakkal válaszoltak a megállapodás tanácsi támogatására. A folytató traktoros demonstráció miatt vasárnap több belga autópálya forgalma leállt. Az autósok torlódásra számíthatnak. A csütörtök éjjel óta tüntető gazdák tüzeket gyújtva melegednek - tájékoztatott a hírportál.

Az uniós tanács közlése szerint az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint hozzáférés új piacokhoz az áruk és szolgáltatások széles köre számára. Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni - írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén. A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz - közölték.